ترامپ: نشست خیلی خوبی در آلاسکا درباره جنگ احمقانه «بایدن» داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود در تورث سوشال نوشت: پیشرفت بزرگی در (موضوع) روسیه (حاصل می‌شود.) منتظر باشید!

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی دیگر ادامه داد: اگر من روسیه را وادار کنم که به عنوان بخشی از توافق، مسکو را واگذار کند، رسانه‌های جعلی و شریک آنها یعنی دموکرات‌های چپ رادیکال، خواهند گفت که من اشتباه وحشتناکی مرتکب شده‌ام و توافق بسیار بدی را رقم زده‌ام.

دونالد ترامپ در این خصوص اضافه کرد: نشست خیلی خوبی در آلاسکا درباره جنگ احمقانه «بایدن» داشتم. جنگی که اصلاً نباید اتفاق می‌افتاد.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» و «ولادیمیر پوتین» روسای جمهور آمریکا و روسیه جمعه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.

ترامپ همواره درگیری‌ها در اوکراین را به دلیل حماقت جو بایدن رئیس جمهور پیشین این کشور دانسته و بارها تکرار کرده است که اگر وی در آن زمان رئیس جمهور بود، این جنگ هرگز رخ نمی‌داد.