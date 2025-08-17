  1. بین الملل
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۵

«درز امنیتی» اسناد دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا؛ کاخ سفید تکذیب کرد!

کاخ سفید به گزارش «ان‌پی‌آر» درباره جا ماندن اسناد محرمانه مرتبط با نشست روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، در پرینتر هتلی عمومی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، کاخ سفید گزارش «ان‌پی‌آر» درباره جا ماندن اسناد محرمانه مرتبط با دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا در پرینتر هتلی عمومی را «مضحک» خواند!

آنا کِلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در بیانیه‌ای برای «نیوزنیشن» نوشت: مضحک است که ان‌پی‌آر یک منوی چندصفحه‌ای ناهار را منتشر کرده و نامش را «درز امنیتی» گذاشته است. به دلیل همین «خبرنگاری تحقیقاتی خودخوانده» است که هیچ‌کس آنها را جدی نمی‌گیرد و به لطف ترامپ، آنها دیگر از جیب مالیات‌دهندگان بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند.

پیش‌تر ان‌پی‌آر گزارش داد که هشت ورق کاغذ که حاوی اطلاعات درباره جلسات و مکان‌های نشست دیروز بوده به همراه شماره تلفن سه کارمند دولت آمریکا، پیش از دیدار ترامپ و پوتین در پایگاه نظامی «المندورف-ریچاردسون» در نزدیکی انکوریج در آلاسکا، در پرینتر هتلی پیدا شد!

روی برگه نخست ترتیب دیدارها و جلسات روز جمعه شامل اطلاعات درباره اینکه رئیس جمهور آمریکا به پوتین هدیه‌ای خواهد داد، درج شده است. در صفحه دوم تا پنجم اسامی مقامات ارشد آمریکایی و روسیه‌ای در نشست آلاسکا به چشم می‌خورد. در صفحه دوم همچنین شماره تلفن سه تن از کارکنان عالیرتبه دولت آمریکا وجود داد. در صفحه ششم و هفتم نیز چینش صندلی‌های ناهار و منو دیده می‌شود.

