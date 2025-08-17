«درز امنیتی» اسناد دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا؛ کاخ سفید تکذیب کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، کاخ سفید گزارش «انپیآر» درباره جا ماندن اسناد محرمانه مرتبط با دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا در پرینتر هتلی عمومی را «مضحک» خواند!
آنا کِلی، معاون سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در بیانیهای برای «نیوزنیشن» نوشت: مضحک است که انپیآر یک منوی چندصفحهای ناهار را منتشر کرده و نامش را «درز امنیتی» گذاشته است. به دلیل همین «خبرنگاری تحقیقاتی خودخوانده» است که هیچکس آنها را جدی نمیگیرد و به لطف ترامپ، آنها دیگر از جیب مالیاتدهندگان بودجهای دریافت نمیکنند.
پیشتر انپیآر گزارش داد که هشت ورق کاغذ که حاوی اطلاعات درباره جلسات و مکانهای نشست دیروز بوده به همراه شماره تلفن سه کارمند دولت آمریکا، پیش از دیدار ترامپ و پوتین در پایگاه نظامی «المندورف-ریچاردسون» در نزدیکی انکوریج در آلاسکا، در پرینتر هتلی پیدا شد!
روی برگه نخست ترتیب دیدارها و جلسات روز جمعه شامل اطلاعات درباره اینکه رئیس جمهور آمریکا به پوتین هدیهای خواهد داد، درج شده است. در صفحه دوم تا پنجم اسامی مقامات ارشد آمریکایی و روسیهای در نشست آلاسکا به چشم میخورد. در صفحه دوم همچنین شماره تلفن سه تن از کارکنان عالیرتبه دولت آمریکا وجود داد. در صفحه ششم و هفتم نیز چینش صندلیهای ناهار و منو دیده میشود.
