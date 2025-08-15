لاوروف: موضع ما در مذاکرات مشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: موضع ما مشخص است و آنرا اعلام خواهیم کرد. ما به گفتگوی سازنده امیدواریم.

لاوروف تاکید کرد که طرف روسی مواضع خود را در جریان نشست امروز سران پوتین و ترامپ در آلاسکا اعلام خواهد کرد.

وی گفت: موضع ما مشخص و آشکار است و آنرا مطرح خواهیم کرد. ما تلاشهای گسترده ای برای تشریح موضع روسیه در جریان سفر استیو ویتکاف به روسیه انجام دادیم و به تداوم این گفتگوی سازنده امیدواریم.

این در حالی است که لاوروف و الکساندر دارچف سفیر روسیه در واشنگتن امروز وارد آلاسکا شده اند.

گفتنی است که کاخ سفید اعلام کرد نشست دوجانبه میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، روز جمعه ۱۵ اوت ۲۰۲۵ در آلاسکا برگزار خواهد شد. بر اساس این بیانیه، دیدار دو رهبر ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت محلی آلاسکا (۲۲:۳۰ به وقت تهران) و ساعت ۲۲ به وقت مسکو آغاز می‌شود.

محل برگزاری این نشست، پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون در شهر آنکوریج خواهد بود. طبق اعلام مقامات آمریکایی، گفت‌وگوها قرار است بر موضوعات کلیدی همچون جنگ اوکراین، روابط اقتصادی دوجانبه و مسائل امنیت جهانی متمرکز باشد.

از سوی دیگر، کرملین زمان آغاز جلسه را ۱۱:۳۰ به وقت محلی آلاسکا اعلام کرده که معادل حدود ۲۲:۰۰ به وقت تهران است. این اختلاف نیم‌ساعته در اعلام زمان، به گفته ناظران، ممکن است ناشی از تفاوت در برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های داخلی دو طرف باشد.

پیش از برگزاری این نشست، رئیس‌جمهور آمریکا ساعت ۶:۴۵ صبح به وقت واشنگتن پایتخت را ترک کرده و پس از پایان دیدار، عصر همان روز به محل اقامت خود بازخواهد گشت.

این نخستین دیدار رسمی ترامپ و پوتین از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است و تحلیلگران آن را رویدادی سرنوشت‌ساز در روند تحولات دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو ارزیابی می‌کنند.

روسیاالیوم در این زمینه گزارش داد که کرملین و کاخ سفید اعلام کرده اند که ولادیمیر پوتین و همتای آمریکایی او دونالد ترامپ در ۱۵ آگوست با یکدیگر دیدار خواهند کرد. سران دو کشور نشستی قبل از نشست فراگیر با حضور هیئت های دو کشور برگزار خواهند کرد. از طرف مسکو یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور، سرگئی لاوروف وزیر خارجه، آندریه بیلوسوف وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی و کریل دیمیتریف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری سرمایه گذاری و اقتصادی حضور خواهند داشت.

این درحالی است که پوتین قبل از نشست با ترامپ در آلاسکا به شهر ماگادان روسیه رسیده است.