شهرداری بندر انزلی باید پیشگام در شناسایی و حل مسائل شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان جعفری عصر شنبه در آئین معارفه شهردار جدید بندر انزلی که با حضور مسئولان استانی، اعضای شورای شهر و فعالان رسانه‌ای در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک به شهردار منتخب، بر ضرورت همدلی و تعامل در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: اولویت شهرداری باید اقدام پیشگیرانه و خدمت‌دهی مؤثر به شهروندان باشد و باید در شناسایی و رفع مشکلات شهری پیشگام شود.

استفاده بهینه از منابع شهری

جعفری با اشاره به جمعیت ۱۳۰ هزاری بندر انزلی گفت: باید از منابع محدود شهری بیشترین بهره‌برداری را کرد و اجرای پروژه‌هایی مانند توسعه فضای سبز و لکه‌گیری معابر، با همکاری استانداری در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای شهر افزود: پروژه‌هایی مانند میدان شهید خدادادی و کمربندی‌های شهری که در دوره پیشین شورا آغاز شده‌اند، نیاز به همکاری جدی شهرداری و دستگاه‌های مرتبط دارند تا به نتیجه برسند.

جعفری همچنین به مشکلات ساخت‌وساز غیرمجاز اشاره کرد و ادامه داد: تقویت کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تبعات حقوقی آن مورد تاکید است.

وی نسبت به معضل سگ‌های بلاصاحب نیز ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد ایجاد پناهگاه‌های منطقه‌ای برای مدیریت اصولی این مشکل را مطرح کرد.

تقویت حمل‌ونقل عمومی با مشارکت منطقه آزاد

رئیس شورا یادآور شد: با توجه به هم‌جواری بندر انزلی با منطقه آزاد، انتظار داریم در تأمین خدمات حمل‌ونقل شهری مشارکت داشته باشند. خرید مینی‌بوس با هزینه حدود ۲۰ میلیارد تومان گامی اثربخش در این زمینه است.

جعفری با یادآوری نقش رسانه‌ها در نظارت عمومی گفت: رسانه‌ها چشم و زبان مردم هستند، اما اگر درختی خشک شده یا زشتی‌ای در شهر دیده می‌شود، مسئول مرتبط باید قبل از رسانه‌ها اقدام کند.

تاکید شهردار جدید بر شفافیت و خدمت‌رسانی

در ادامه مراسم، «صادق صادق‌پور» شهردار جدید بندر انزلی، ضمن سپاس از اعتماد مسئولان و مردم، وعده داد: با پشتکار، شجاعت، فروتنی و شفافیت در خدمت مردم خواهم بود و در برابر هر کسی که حقی از شهروندان ضایع کند، با اقتدار ایستادگی می‌کنم.

صادق‌پور با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و جغرافیایی بندر انزلی گفت: این شهر دروازه تمدن شمال کشور است و با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، مسیر توسعه هدفمند را پی می‌گیریم.

وی تأکید کرد: بودجه چراغ راه مدیریت شهری است و باید با اصلاحات منطقی ادامه مسیر داد بنابراین پروژه‌ها نباید صرفاً کالبدی باشند؛ طرح‌ها باید پیوست اجتماعی، فرهنگی و هنری داشته باشند تا با مشارکت مردم معنا پیدا کنند.

شهردار بندر انزلی در پایان گفت: با حمایت نهادهای اجرایی، استانداری و همراهی مردم، هر روز می‌تواند روزی طلایی برای خدمت به بندر انزلی باشد.