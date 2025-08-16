به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران از نصب ست‌های بازی کودکان در سه بوستان محلی این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تفریحی برای کودکان گفت: با هدف ایجاد محیطی شاد و ایمن برای بازی و رشد کودکان، ست‌های بازی جدید در بوستان‌های بهار ناحیه ۲، مطهری ناحیه ۲ و گلستان ناحیه ۱ نصب شده‌اند.

اخگرپور افزود: این اقدام در چارچوب برنامه‌های توسعه انسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شده و تلاش داریم با تجهیز بوستان‌ها به امکانات استاندارد، زمینه‌ساز رشد جسمی و روانی کودکان باشیم.

به گفته وی، ست‌های نصب‌شده شامل تجهیزات متنوعی از جمله سرسره، تاب، پل‌های تعادلی و بازی‌های فکری هستند که با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای روز طراحی و اجرا شده‌اند.

شهردار منطقه ۱۹ تهران در پایان تأکید کرد: توسعه فضاهای بازی برای کودکان نه‌تنها به افزایش نشاط اجتماعی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت تعاملات خانوادگی و اجتماعی در محلات دارد.