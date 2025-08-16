به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۹ تهران گفت: این پروژه شامل رنگآمیزی پل عابر پیاده در بزرگراه آیتالله سعیدی نبش خیابان سیمتری جی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع، بزرگراه آیتالله سعیدی نبش خیابان جرجانی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع، خیابان آزادی نبش خیابان استاد معین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع و خیابان آزادی مقابل دانشگاه شریف به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع است.
وی اظهار داشت: رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده منطقه ۹ این پروژه با هدف ارتقا کیفیت بصری معابر، افزایش ایمنی عابران و حفاظت از سازههای شهری در برابر عوامل محیطی اجرا میشود که نه تنها به زیباسازی شهر کمک میکند، بلکه با ایجاد فضایی دلپذیر، حس رضایتمندی شهروندان را افزایش میدهد.
مرتضوی در ادامه عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح از رنگهای باکیفیت و مقاوم در برابر شرایط جوی استفاده شده و عملیات با نظارت دقیق کارشناسان زیباسازی منطقه ۹ انجام میشود.
وی همچنین یادآور شد: این پروژه بخشی از برنامههای گستردهتر شهرداری منطقه ۹ برای بهبود زیرساختهای شهری و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.
شهردار منطقه ۹ تهران تاکید کرد: این اقدامات در راستای طرحهای نگهداشت شهر و با هماهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران پیش میرود.
این مدیر شهری در منطقه ۹ همچنین از برنامهریزی برای اجرای پروژههای مشابه در دیگر نقاط منطقه خبر داد و گفت: تلاش ما ایجاد شهری زیبا، ایمن و پویا برای همه شهروندان است تا با اتمام پروژهها در اسرع زمان ممکن و با کیفیت مدنظر، رضایتمندی شهروندی را فراهم کنیم.
