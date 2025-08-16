  1. استانها
فعالیت ادارات استان ایلام با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود

ایلام - فعالیت ادارات استان ایلام در روز یکشنبه با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی مبنی بر ورود توده گرد و خاک غلیظ به استان ایلام و احتمال افزایش غلظت و ماندگاری ذرات معلق هوا در ساعات اولیه صبح؛ مستند به شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار و تصمیم کارگروه مربوطه و با موافقت استاندار محترم ایلام، در راستای حفظ سلامت شهروندان، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمان‌های دولتی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان) در روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ با دو ساعت تاخیر و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح آغاز می‌شود.

این تاخیر شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای عملیاتی، نظامی و انتظامی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و نیروهای شیفت‌گردان نمی‌شود و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

