مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز شنبه چهاردهم شهریورماه در شهرستان سنقر مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از اهداکنندگان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با حضور تیم سیار اهدای خون استان در مسجدالنبی (ص) جنب پایانه مسافربری سنقر برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: این برنامه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و از همشهریان نیک‌اندیش دعوت می‌شود با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم شوند.

میرزاده خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان بیماران نیازمند مؤثر باشد.