به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی شامگاه جمعه در همایش اقتصادی خرمشهر که با حضور نمایندگان آبادان و خرمشهر، استاندار خوزستان، مدیران استانی، مسئولان محلی و فعالان اقتصادی در سالن همایش اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، با قدردانی از بانیان برگزاری این نشست گفت: اگر امروز بتوانیم کمکی انجام دهیم، انجام وظیفه است.

وی افزود: چند روز گذشته پنج نشست تخصصی و اقتصادی در خوزستان داشتیم و با فعالان اقتصادی اهواز و دزفول، منطقه آزاد اروند و همچنین فعالان اقتصادی بصره عراق نشست‌هایی برگزار کردیم که بسیار آموزنده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از فعالان اقتصادی خوزستان اظهار کرد: شما نمونه‌هایی از جامعه فعالان اقتصادی کشور هستید؛ چراکه می‌دانم با چه سختی‌هایی مواجه هستید و در عین حال می‌بینم که از بخش حاکمیت جلوتر هستید.

حسینی ادامه داد: آن چیزی که بسیار امیدبخش است، این است که می‌بینیم شما با همه وجود در حال حرکت هستید. ما اقتصاد خود را قطعاً بهتر از گذشته می‌سازیم و وجود، همت و تلاش فعالان اقتصادی ستودنی است. در این سفر نیز دیدم که چه تلاش‌هایی در حال انجام است.

وی، ۲۴ ساعته شدن مرز و گمرک شلمچه را از مطالبات مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مطالبه نشان‌دهنده جهاد فعالان اقتصادی در عرصه اقتصادی است و ما قطعاً در این خصوص همه تلاش خود را خواهیم کرد. اگر نتوانیم این کار را برای فعالان اقتصادی انجام دهیم، کار بسیار سختی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خواستار بررسی هزینه‌های ترخیص کالا در زمان واردات و صادرات شد و اظهار کرد: هزینه ترخیص در زمان واردات و صادرات باید بررسی شود و گزارش آن در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

حسینی با اشاره به موضوع استفاده از آبراه اروندرود و ظرفیت‌های این رودخانه گفت: طی این چند روز موضوع استفاده از ظرفیت اروندرود را زیاد شنیدیم. از نقش‌آفرینی استاندار خوزستان و نماینده خرمشهر به دلیل پیگیری این موضوع تشکر می‌کنم و در خصوص لایروبی اروندرود حتماً پیگیری خواهم کرد.

وی با اشاره به درس‌آموخته‌های کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و شرایط اخیر گفت: باید توازن در مرزها و گمرکات کشور را بهبود ببخشیم. با توجه به محاصره‌ای که در خلیج فارس داریم، از این شرایط درس می‌گیریم که بخش بیشتری از توسعه تجارت را رقم بزنیم.

حسینی تأکید کرد: باید ظرفیت‌های طبیعی را احیا کنیم؛ ظرفیت‌هایی که متأسفانه به دلیل برخی ترک فعل‌ها در حال از بین رفتن هستند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای توسعه خوزستان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت منطقه آزاد اروند برای بهره‌مندی خوزستان مورد استفاده قرار گیرد.