تقویت بخش خصوصی مسیر توسعه و پیشرفت خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز جمعه در همایش اقتصادی خرمشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آبادان و خرمشهر اظهار کرد: شهدا در نوار مرزی ایستادند تا از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند و مردم ایران نیز همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده و دست رد به سینه آنان زدهاند.
وی افزود: در جنگهای اخیر که بر کشور تحمیل شد، مردم ایران بار دیگر از این آزمون سربلند بیرون آمدند و برای ایران و ایرانی و مفهوم آزادی، تراز جدیدی تعریف کردند.
استاندار خوزستان با اشاره به تاریخ معاصر ایران گفت: وقتی به تاریخ معاصر کشور نگاه میکنیم، به ایرانی بودن و زندگی در این مرز و بوم افتخار میکنیم؛ چرا که حوادث بزرگی در چند دهه اخیر رخ داده که جایگاه ایران را در سطحی بالاتر قرار داده است.
وی با اشاره به سفر پنجروزه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خوزستان اظهار کرد: اعضای این کمیسیون در مدت حضور خود در استان از نزدیک چالشها و ظرفیتهای خوزستان را مشاهده کردند و بدون تردید ثمرات این سفر را در آینده شاهد خواهیم بود.
موالیزاده ادامه داد: در این سفر ظرفیتهای فرامرزی خوزستان نیز مورد بررسی قرار گرفت و باید از این ظرفیتها برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و اشتغال استفاده کرد.
استاندار خوزستان با اشاره به پیشینه اقتصادی آبادان و خرمشهر گفت: این دو شهر در گذشته به گونهای بودند که نیروی کار را به راحتی جذب میکردند و از نقاط مختلف کشور پذیرای نیرو بودند؛ به همین دلیل امروز مساجد اصفهانیها، بختیاریها و آذربایجانیها در این شهرها وجود دارد که یادگار همان دوران رونق و همزیستی اقوام مختلف ایرانی است.
وی افزود: در آن دوران رونق اقتصادی در خوزستان وجود داشت و فرصتهای اقتصادی برای همه ایرانیان فراهم بود و آثار و یادگارهای معنوی ارزشمندی از آن دوران باقی مانده است.
موالیزاده با بیان اینکه خوزستان امروز به یکی از استانهای مهاجرفرست تبدیل شده است، گفت: متأسفانه اکنون شرایط به گونهای است که مردم خوزستان رفتن به سایر استانها را ترجیح میدهند و باید برای تغییر این روند و ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری جمعیت در استان برنامهریزی کرد.
وی ادامه داد: امروز بارقههای امید برای ایجاد بستر توسعه و پیشرفت در خوزستان شکل گرفته و انگیزههای لازم برای بازگشت استان به سمت یک زیست پایدار وجود دارد.
استاندار خوزستان تأکید کرد: ما یک استان مرزی هستیم و هرچه آمار زیست پایدار و ماندگاری جمعیت در استان افزایش یابد، امنیت نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با امنیت و ثبات اجتماعی منطقه نیز ارتباط مستقیم دارد.
موالیزاده با اشاره به پیشینه صنعت نفت در خوزستان گفت: نخستین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان استخراج شد و نفت، دولت را در آغوش گرفت؛ این وابستگی میان نفت و دولت تاکنون از بین نرفته و اقتصاد دولتی بزرگی حاصل این پیوند بوده است.
وی افزود: بزرگترین اقتصاد دولتی کشور در خوزستان شکل گرفته است اما امروز باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و زمینه را برای حضور فعالتر سرمایهگذاران فراهم آوریم.
استاندار خوزستان بیان کرد: توسعه کشور بهویژه استان خوزستان از مسیر تقویت بخش خصوصی میگذرد و برای تحقق این هدف باید گشایشها، معافیتها و مشوقهای لازم در نظر گرفته شود تا سرمایهگذار برای حضور در این منطقه انگیزه داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه آبادان و خرمشهر گفت: اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته تا ای دو شهر بار دیگر روی ریل توسعه قرار گیرند و امیدواریم با استمرار این اقدامات، شاهد رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم منطقه باشیم.
موالیزاده اظهار کرد: آینده روشنی در انتظار خوزستان است و امیدواریم به یاری خداوند، این استان به روزی برسد که مردم آن آسایش، رفاه و پیشرفت را در زندگی خود تجربه کنند.
وی گفت: ما دوباره ایران را خواهیم ساخت و زمانی که دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و آحاد ملت وحدت خود را زیر پرچم ولایت حفظ کردهاند، اطمینان داریم که هم در جنگ پیروز خواهیم بود و هم جایجای کشور را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.
موالیزاده با تأکید بر اینکه آینده توسعه خوزستان در گرو تقویت بخش خصوصی است، گفت: بزرگترین اقتصاد دولتی کشور در خوزستان شکل گرفته و وابستگی اقتصاد استان به دولت و نفت همچنان ادامه دارد از این رو باید مسیر را برای حضور و نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی هموار کنیم.
وی افزود: توسعه کشور بهویژه استان خوزستان از رهگذر تقویت بخش خصوصی میگذرد و باید گشایشهای لازم، معافیتها و مشوقهای ویژهای برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شود تا سرمایهگذار با اطمینان و انگیزه بیشتری در این منطقه حضور پیدا کند.
استاندار خوزستان اظهار کرد: خوزستان از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، بندری و فرامرزی کمنظیری برخوردار است و باید این ظرفیتها به فرصتهای واقعی برای سرمایهگذاری، اشتغال و تولید ثروت تبدیل شوند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کنیم، سرمایهگذاری در خوزستان افزایش خواهد یافت و به دنبال آن اشتغال، ماندگاری جمعیت و زیست پایدار نیز تقویت میشود؛ موضوعی که برای یک استان مرزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موالیزاده تأکید کرد: باید نگاه ما به خوزستان از یک اقتصاد متکی بر منابع دولتی و نفت به سمت اقتصادی متنوع، پویا و متکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تغییر کند و در این مسیر همه دستگاههای اجرایی باید برای رفع موانع سرمایهگذاری پای کار باشند.
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