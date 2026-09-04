لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش بیستون از حوالی ساعت ۱۴ آغاز شد و بلافاصله محیط‌بانان، همیاران محیط زیست و مردم جوامع محلی برای مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن وارد عمل شدند.

وی افزود: با تلاش مستمر نیروهای حاضر در منطقه، عملیات مهار آتش‌سوزی در کمترین زمان ممکن آغاز شد و نیروهای عملیاتی تا کنترل کامل حریق به فعالیت خود ادامه دادند.

سرپرست پناهگاه حیات وحش بیستون تصریح کرد: این حریق که حوالی ساعت ۱۴ آغاز شده بود، پس از حدود چهار ساعت تلاش مستمر محیط‌بانان، همیاران محیط زیست و مردم جوامع محلی، ساعت ۱۸ کنترل و مهار شد.

مشارکت مردم در مهار حریق

خسروی ضمن قدردانی از همکاری و حضور مسئولانه مردم جوامع محلی و همیاران محیط زیست، گفت: مشارکت مردم در کنار محیط‌بانان نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش دارد.

وی بر ضرورت افزایش همکاری و آمادگی برای مقابله با حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تأکید کرد و افزود: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش نیازمند مشارکت و همراهی همه اقشار جامعه است.