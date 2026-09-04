به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد صبح جمعه در حاشیه رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۶» اظهار کرد: حضور جوانان در عرصههای جهادی، ادامه فرهنگ ایثار و حماسهای است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت و امروز گروهها و هستههای جهادی با همان روحیه در کنار مردم به خدمترسانی مشغول هستند.
وی افزود: این رزمایش تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در نقاط مختلف مازندران برگزار میشود و هدف اصلی آن، تقویت جریان خدمترسانی مردمی، شناسایی دقیق نیازهای بومی و بسیج ظرفیتهای موجود برای حل مسائل مناطق کمبرخوردار است.
فرمانده سپاه کربلا مازندران، گرهگشایی از مشکلات مردم را یک وظیفه اجتماعی و اعتقادی دانست و گفت: در فرهنگ اسلامی، خدمت زمانی ارزشمندتر است که با اخلاص و بدون چشمداشت انجام شود و جهادگران نیز با همین رویکرد در عرصه محرومیتزدایی حضور پیدا کردهاند.
سردار موحد با اشاره به شعار این دوره از رزمایش با عنوان «هر گروه جهادی، یک خدمت» تصریح کرد: این شعار بر ارائه خدمات هدفمند و تخصصی تأکید دارد و هر گروه جهادی متناسب با توانمندی اعضای خود باید یک عرصه مشخص را انتخاب کرده و خدمتی ملموس و ماندگار به مردم ارائه دهد.
وی گستردگی اجرای رزمایش در سراسر استان را زمینهای برای همافزایی میان گروههای جهادی، دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی دانست و ادامه داد: تجمیع این ظرفیتها میتواند روند خدمترسانی را شتاب بخشیده و زمینه حل بخشی از مشکلات مناطق کمبرخوردار را فراهم کند.
فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین با اشاره به تقارن این رزمایش با سالروز نخستین اردوی جهادی قائد شهید ایران در جریان امدادرسانی به زلزلهزدگان فردوس خراسان جنوبی در شهریور ۱۳۴۷، اظهار کرد: این مناسبت یادآور سابقه حضور در کنار مردم آسیبدیده و تلاش برای رفع مشکلات آنان است.
سردار موحد در پایان تأکید کرد: انتظار میرود رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» به تقویت و نهادینه شدن فرهنگ خدمت بیمنت در جامعه کمک کند، چرا که هر گامی برای حل مشکلات مردم، رفع نیازها و ایجاد امید در جامعه، اقدامی ارزشمند در مسیر جهاد و خدمترسانی است.
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