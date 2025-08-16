به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز در آئین افتتاح ویدئو کنفرانسی طرح‌های نفت و گاز استان ایلام، گفت: قبل از هر چیز از استاندار محترم ایلام، مردم عزیز، نماینده رهبر انقلاب در این استان و همچنین نیروهای نظامی و امنیتی در جریان اربعین حسینی و میهمان‌نوازی از مردم عزیز ایران تشکر می‌کنم. همچنین از وزیر نفت و مدیرانی که این اقدام بزرگ را انجام دادم قدردانی می‌کنم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ضمن تشکر از مهندس خاتمی و عزیزان در صندوق بازنشستگی کشوری، انتظار داریم که نگاه رهبر انقلاب در اجرای سریع پروژه‌ها را مد نظر قرار دهند، اعلام سال ۱۴۰۷ برای پایان این پروژه بسیار دیر است. باید گروه ویژه‌ای تعیین کنید و به سرعت کارها را به پیش ببرید. ما نیز در دولت هر کمکی لازم باشد انجام خواهیم داد.

پزشکیان با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر نفت در مورد جمع‌آوری سالانه معادل ۷۰۰ میلیون دلار گاز مشعل با افتتاح این طرح و درآمدزایی حاصل از آن، گفت: معنایش این است که سالانه این مقدار گاز می‌سوخت و با جمع‌آوری و جلوگیری از هدر رفت آن در واقع دو برابر درآمدزایی می‌شود. حال اگر صنایع پایین دستی را هم در نظر بگیریم، اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی را به همراه دارد و لذا از مهندسان و مدیران درخواست دارم که با تمام توان کار را پیگیری کنند تا زودتر جلوی این ضرر و زیان مالی و مشکل محیط زیستی را بگیریم.

پزشکیان خطاب به مسئولان پروژه خواست تا استفاده از نیروها و متخصصان بومی استان ایلام را در اولویت قرار دهند.

رئیس‌جمهور بیان کرد: وقت آن است که دست از مدیران پروازی برداریم. مدیران و متخصصان دلسوز و بومی استان ایلام و مردم در این پروژه به خدمت گرفته شوند.

بر این اساس، طرح ملی جمع‌آوری گازهای همراه یا مشعل میادین نفتی جنوب استان ایلام (NGL۳۱۰۰) امروز شنبه (۲۵ مرداد) با فرمان افتتاح رئیس‌جمهور از طریق ارتباط زنده در منطقه عملیاتی دهلران به بهره‌برداری رسید.