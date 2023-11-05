به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «لیان» بوشهر به سرپرستی محسن شریفیان و خوانندگی محمد بحرانی و آکا صفوی که طی سال های اخیر علاوه برگزاری کنسرت های متعدد در تهران، در کشورهای مختلف به اجرای برنامه های پرمخاطبی پرداخته است، فصل جدید تور کنسرت های بین المللی خود را با یکی از نوازندگان مطرح و جهانی ساز دیجیریدو آغاز خواهد کرد.

در توضیحات تکمیلی این کنسرت ها آمده است:

«اجرای متفاوت گروه «لیان» بوشهر در قالب تور موسیقیایی این گروه از چندین اجرا در شهرهای مختلف کشور کانادا آغاز می شود و در استرالیا به پایان می رسد. آکا صفوی به عنوان خواننده گروه، مرتضی پالیزدان و محمود بردک نیا نوازنده های سازهای کوبه ای و لیانا شریفیان نوازنده عود و نی انبان به همراه سه نوازنده بومی مهمان، محسن شریفیان را در یکی از مهم ترین سالن های شهر سیدنی با بیش از سه هزار تماشاچی همراهی خواهند کرد تا یکی از بزرگترین کنسرت های این گروه در مقیاس بین المللی رقم بخورد. ضمن اینکه محمد بحرانی؛ هنرمند و صداپیشه محبوب ایرانی نیز در این اجرا حضور دارد تا تجربه موسیقیایی خود را در کنار این گروه جنوبی محک بزند.

از نکات بارز و جالب توجه این کنسرت هم نوازی و اجرای ویلیام بارتون موسیقیدان مطرح استرالیایی و نوازنده متبحر و سرشناس ساز دیجیریدو با گروه موسیقی لیان و گفت‌وگوی ۲ ساز اصیل و بومی مردمان ۲ قاره متفاوت است. سازهای نی جفتی جنوب ایران و دیجیریدوی استرالیایی ها که از نفس نوازنده ها، نوا می سازند برای اولین بار در سطح بین المللی، گفتمانی جذاب از جنس همسرایی و صلح جهانی را رقم خواهد زد.

گروه موسیقی «لیان» با سرپرستی یکی از شاخص ترین نوازنده های نی جفتی و نی انبان ایران، آفتاب درخشان جنوب ایران را با نشان خوش یمن رنگ زرد برای ساکنین‌ استرالیا به ارمغان خواهد برد. ضمن اینکه هم نشینی ساز نی جفتی و تکنیک نواختن آن با دیجیریدو، آمیختن نواهای مردمانی است که در فاصله جغرافیایی قابل تأمل، هر ۲ دل به دریاها سپرده اند و نواسازی متاثر از این دلسپردگی، ریشه در اشتراکات فرهنگی آن ها دارد.

دیجیریدو ساز بومیان استرالیا با قدمتی ۱۵۰۰ ساله است که به عنوان ساز همراهی‌کننده برای آوازها و داستان‌سرایی‌ها استفاده می‌کردند و با شنیدن نواهای آن به هم دلی با طبیعت می‌پرداختند که در آخر به تقلید از صداهای و نواهای عناصر موجود در طبیعت منجر می‌شد. در این راستا نوازنده دیجیریدو با شگردهای خاص تنفسی و تغییر شکل دهان، صداهای مختلف را خلق می کند.»

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، گروه «لیان» بوشهر ابتدا روز بیست و هشتم آبان ماه در ونکوور، سوم آذر در تورنتو، پنجم آذر در مونترال کانادا کنسرت های خود را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. این مجموعه موسیقایی همچنین روزهای دهم آذر در ملبورن، دوازدهم آذر در بریزین و نوزدهم آذر در سیدنی استرالیا کنسرت هایی را برگزار خواهد کرد.