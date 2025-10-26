آوازِ بازیگران جنوبی در کنسرت گروه «لیان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، تازه ترین کنسرت گروه «لیان» بوشهر به سرپرستی محسن شریفیان شامگاه روز شنبه سوم آبان در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

محسن شریفیان (سرپرست لیان) در ابتدای این کنسرت رو به مخاطبانش گفت: موسیقی جنوب ایران و بوشهر در سال های اخیر با حمایت های شما توانسته خودی نشان دهد. مفتخریم که امشب میزبان مخاطبانی فرهیخته و محترم هستیم. این حمایت هاست که باعث شده موسیقی جنوب در سال های اخیر بتواند ارائه ای درست و جدی به همه ایران داشته باشد.

در ادامه محمد بحرانی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران از سوی شریفیان به حاضران در سالن معرفی شد و با حضور روی صحنه، به سبک و سیاق بوشهری‌ها به اجرای زنده پرداخت.

شریفیان در ادامه با اشاره به تاثیرات موسیقی نواحی در ذائقه شنیداری مخاطبان موسیقی در سراسر کشور گفت: موسیقی نواحی ایران همواره سرشار از اصالت است. این اصالت برگرفته از فرهنگ غنی ایران در اقصی نقاط این خاک است و تکثیر این اصالت بی شک می تواند هویت شنیداری مخاطبان و مردم را ارتقا دهد.

اجرای آثاری از موسیقی خوزستان، موسیقی کُردی، موسیقی جنوب ایران و البته توجه به موسیقی بوشهر در کنسرت لیان، بخش های متنوعی بود که مورد توجه قرار گرفت.

در سانس دوم این کنسرت نیز رضا نیکخواه دیگر بازیگر سرشناس جنوبی تلویزیون و سینمای ایران به دعوت شریفیان روی صحنه رفت تا بخش پرطرفدار خیام خوانی در کنسرت لیان را بخواند که با استقبال روبه‌رو شد.

مرتضی پالیزدان، محمود بردک نیا، صادق حسین پور، حمزه مقدم، حسین کاوه خو، فرزاد خسروی و لیانا شریفیان اعضای گروه لیان در این کنسرت را تشکیل داده بودند و آکا صفوی خواننده لیان به سرپرستی محسن شریفیان و تهیه کنندگی علی حق شناس بود.