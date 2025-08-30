به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «لیان» شامگاه ۷ شهریور در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی در حالی روی صحنه رفت که تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران شناخته از تازه ترین اجرای زنده این مجموعه موسیقایی دیدن کردند. این در حالی است که همزمانی کنسرت آرمان گرشاسبی در باشگاه انقلاب و کنسرت لیان در سالن میلاد نمایشگاه باعث شد کنسرت «لیان» با نیم ساعت تاخیر در هر ۲ سانس آغاز شود.

محسن شریفیان در ابتدای کنسرت که با پخش ویدئویی جو سالن را از همان ابتدا بالا برد، ضمن عذرخواهی از تاخیر پیش آمده، به حضار گفت: از همه شما که با خرید بلیت کنسرت ما با آن سرعت بالا، امید و زندگی را برای ما معنی کردید، تشکر می کنم. شما نه تنها ما، بلکه جامعه را امیدوار کردید. با این که برنامه های ما بارها در شرایط مختلف کنسل شد و بلیت فروشی ها هم، اما همیشه اعتماد می کنید و دوستی و عشق را به رخ می کشید. در کنار شما زندگی می کنیم و رشد می کنیم.

«اشکله»، «لیلا»، «دریا موجن» سه قطعه‌ نخست کنسرت بود که با انرژی بالا از سوی اعضای گروه اجرا شد. لیانا شریفیان نیز در بخشی از این اجرا به سولونوازی پرداخت و مورد تشویق قرار گرفت.

محسن شریفیان پس از اجرای یکی از قطعات گفت: شما همان سه نوازنده ویولن سکانس شاهکار فیلم «تایتانیک» هستید که در اوج ناامیدی امیدوارانه برای ما نواختید. از دید من در این روزها، شما برای ما می نوازید و با حمایت هایتان، انگیزه بزرگی برای بقای «لیان» هستید.

«تش باد»، خیام خوانی، مروری بر موسیقی بستگی، عربی و موسیقی پر حرارت کُردی بخش های دیگری از کنسرت گروه «لیان» در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی بود.

محسن شریفیان در اواسط سانس دوم رو به حضار گفت: دوست عزیزی در سالن است که تولدش بود و وقتی با هم تلفنی گپ زدیم، گفت تنهاست و خانواده اش تهران نیستند. غصه خوردم و دعوتش کردم کنسرت که همه با هم برایش تولد بگیریم. به هر حال محسن کیایی را خیلی دوستش دارم و برای من خیلی عزیز است.

رهام هادیان خواننده گروه ماکان نیز که در روزهای گذشته در ویدئویی قول حضور در کنسرت «لیان» را داده بود، دیگر مهمان سرشناس حاضر در سالن بود که مورد تشویق قرار گرفت. حسین ماهینی نیز دیگر بوشهری مهمان «لیان» بود که مورد تشویق حضار قرار گرفت.

آکا صفوی، حسین کاوه خو، لیانا شریفیان، فرزاد خسروی، مرتضی پالیزدان، محمود بردک نیا، صادق حسین پور، دانیال دانشور، به سرپرستی محسن شریفیان اعضای گروه «لیان» در این کنسرت به تهیه کنندگی علی حق شناس بودند.