۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

روش جدید هکرها برای دسترسی به جی میل آشکار شد

گوگل تایید کرد مهاجمان جی میل در حال افزایش هستند. این درحالی است که هکرها پسوردهای کاربران را برای دسترسی به حساب های آنها سرقت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، این امر همچنین به معنای افزایش ایمیل‌های «ممنوعیت ورود مشکوک» به حساب کاربر ی است. در حقیقت این ایمیل ها هشدار گوگل مبنی بر آن است که اخیرا تلاشی برای دسترسی به حساب فرد را مسدود کرده است.

اکنون مهاجمان می دانند که کاربران جی میل هشدارهای امنیتی دریافت می کنند و از این روش برای انجام حملات خود استفاده می کنند. گاهی اوقات هکرها سعی در کپی ایمیل «ممنوعیت ورود مشکوک» می کنند تا اطلاعات حساب دیگران را بدزدند. این امر به هکرها امکان دسترسی به حساب‌های کاربری را می‌دهد.

اگر فرد ایمیل هشدار گوگل را دریافت کند، نباید روی لینک یا دکمه ای داخل آن کلیک کند. در عوض باید به حساب کاربری گوگل خود برود و در قسمت چپ پنل ناوبری روی گزینه امنیت و در مرحله بعد روی پنل رویدادهای امنیتی خیر کلیک و این بخش را بررسی کند.

اگر هرگونه رویدادی نگران کننده باشد که زمان یا موقعیت مکانی یا دستگاه های فرد آن را تشخیص ندهند، در مرحله بعد باید بالای صفحه روی گزینه ایمن سازی حساب کاربری کلیک کند تا پسوردش عوض شود.

چنانچه کاربر روی لینکی که در این ایمیل یا هر ایمیل دیگری که ادعا می‌شود از طرف گوگل است کلیک کنید، به یک صفحه ورود به سیستم جعلی و مخرب هدایت خواهد شد. اگر نام کاربری و رمز عبور خود را در آن صفحه وارد کند، خطر سرقت آنها توسط هکرها برای ربودن حساب شما وجود دارد و این امر به هکرها دسترسی به همه چیز را می‌دهد.

