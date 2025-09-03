حمله سایبری کارخانه خودروسازی «جاگوار لندرور» را فلج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این خودروساز انگلیسی پس از آنکه درباره حمله سایبری هشدار داد، سیستم هایش را خاموش و اعلام کرد مشغول فعالیت است تا تولید در سراسر جهان را به شیوه ای کنترل شده دوباره از سرگیرد. فعالیت های خرده فروشی شرکت نیز تحت تاثیر حمله سایبری قرار گرفته اند اما جاگوار لندرور اعلام کرده شواهدی از سرقت داده های مشتریان نیافته است.

تیم گریورسون مدیر امنیت اطلاعات در موسسه ThingsRecon در این باره می گوید: در دنیای پر تحول خودروسازی، یک وسیله نقلیه چیزی بیشتر از فولاد و نرم افزار است. این محصول شبکه ای از صدها تامین کننده حلقه یک وحلقه دو است که هرکدام ریسک های خود را دارند.

داده ها حاکی از آن است که هر ساعت خاموشی فعالیت در صنعت خودروسازی هزینه ای ۱.۶ میلیون پوندی دارد.

هر روز توقف تولید به معنای فروش کمتر خودرو است و از سوی دیگر نمایندگی ها نیز درآمد خود را از دست می دهند زیرا نمی توانند وسیله نقلیه ثبت کنند یا تحویل دهند.

جاگوار لندرور جدیدترین شرکت بزرگ انگلیسی است که با حمله سایبری روبرو می شود.