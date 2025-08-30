اخراج کارمندان آژانس فدرال آمریکا به دلیل نشت اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این آژانس که مسئول پاسخ به بحرانها در آمریکا است با کاهشهای مالی شدید روبرو شده و قرار است منحل شود.
در بیانیه نوئم به جز مقصر بودن کارمندان جزئیات اندکی درباره ماهیت نقض ایمنی این سازمان وجود دارد. به گفته وی این هک کل وزارتخانه و مردم را تهدید می کرد اما هیچ یک از شهروندان آمریکایی تحت تاثیر حمله مذکور قرار نگرفتند و اطلاعات حساسی از شبکه های وزارت امنیت میهن استخراج نشده است.
نوین در بیانیه خود ۹ پاراگراف را به حمله به کارکنان فناوری اطلاعات FEMA اختصاص داد و آنها را به شکست، بیتوجهی، بیکفایتی و عدم صداقت متهم کرد. به گفته او ۲۳ نفر از این کارکنان اخراج شدهاند.
خبر نقض امنیتی در FEMA و اخراج جمعی از کارمندان پس از انتشار نامهای سرگشاده از کارکنان فعلی و سابق این سازمان انجام شده که علیه رهبری آن اعتراض کردهاند. در نامه کارمندان به کنگره هشدار داده شده که بیتجربگی مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ میتواند منجر به فاجعهای مشابه طوفان کاترینا شود که ۲۰ سال پیش سواحل خلیج آمریکا را ویران کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد FEMA، که یک ارکان اصلی پاسخگویی به بحرانها در ایالات متحده است، را حذف کند و بهجای آن پولهای فدرال را از طریق دفتر شخصی خود توزیع کند.
