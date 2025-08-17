به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زیدآبادی، معاون فنی و راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح بهسازی راه دسترسی ایستگاه راهآهن محمدیه شهرستان قم در راستای تسهیل تردد زائران و سایر کاربران ایستگاه راهآهن محمدیه و با تأکید مقام عالی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مسیر دسترسی ایستگاه محمدیه در حدفاصل محور جنتآباد تا ایستگاه قرار دارد، افزود: طول این مسیر در مجموع با احتساب باند انتظار و باندهای افزایش و کاهش شتاب نزدیک به سه کیلومتر است.
زیدآبادی با اشاره به حجم عملیات اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: عملیات زیرسازی، آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت توپکا، نصب گاردریل، خطکشی و نصب انواع تابلوهای هشداری و ایمنی از جمله اقداماتی است که در این طرح اجرا شده است.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری قم تأمین اعتبار طرح را از محل اعتبارات سازمان راهداری و حملونقل جادهای عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی پروژه از جمله زیرسازی، احداث و اصلاح باندهای شتاب، نصب گاردریل و تابلوهای علائم ترافیکی به صورت امانی و توسط همکاران اداره راهداری شهرستان قنوات انجام شده است.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی عوامل اجرایی پروژه افزود: خوشبختانه این طرح هماکنون در مراحل تکمیلی قرار دارد و با همت جمعی مسئولان استانی و دستاندرکاران به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
زیدآبادی با اشاره به اهمیت موقعیت ایستگاه محمدیه یادآور شد: این مسیر بهویژه در ایام خاص سال همچون اربعین حسینی و نوروز با ترافیک سنگینی مواجه است، از این رو اجرای طرح بهسازی دسترسی آن نقشی اساسی در افزایش ایمنی و تسهیل سفرهای زائران و سایر مسافران خواهد داشت.
وی در پایان از رانندگان و کاربران این مسیر خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه به علائم نصبشده، در ارتقای ایمنی سفرها یاریگر باشند.
