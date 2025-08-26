  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۹

رویداد امنیت شبکه ادارات دولتی ایالت نوادا را به تعطیلی کشاند

پس از یک رویداد امنیت شبکه نامشخص، ادارات دولتی ایالت نوادا تعطیل، وب سایت های دولتی آفلاین و خطوط تلفن دولتی مختل شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جو لومباردو فرماندار ایالت نوادا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برخی وب سایت ها یا خطوط تلفن دولتی احتمالا کند شده اند یا به طور موقت طی دوره احیا سرویس ها، از دسترس خارج شده اند.

خبرنگاران رویترز نتوانستند به وب سایت فرماندار و همچنین چند سایت دولتی این ایالت دسترسی یابند. ماهیت این رویداد امنیتی هنوز فاش نشده اما اختلالاتی از این جنس با حملات باج افزاری از سوی هکرها مرتبط است.در این حملات قربانیان نمی توانند به شبکه های رایانه وارد شوند و در اغلب موارد به اختلالات گسترده منجر می شود.

آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد مشغول بررسی این رویداد امنیت شبکه است و در همین راستا با ایالت نوادا همکاری می کند.

