۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۴

اطلاعات ۱.۱ میلیون مشتری شرکت بیمه آمریکایی هک شد

براساس هشدار وب سایت Have I Been Pwned حمله سایبری به شرکت بیمه آمریکایی آلیانزلایف در اواخر جولای اطلاعات خصوصی ۱.۱ میلیون کاربر آن را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلیانز لایف قبلا اعلام کرده بود هکرها داده های شخصی تعداد زیادی از ۱.۴ میلیون مشتری، کارشناسان مالی و برخی کارمندان آمریکایی را سرقت کرده اند. طبق اطلاعاتی که Have I Been Pwned منتشر کرده اطلاعات هک شده شامل نام مشتریان، آدرس ها، شماره موبایل و ایمیل آنها است.

سخنگوی شرکت آلیانز لایف اعلام کرد این شرکت منابع خاص از جمله دو سال سرویس رصد هویت برای کمک به افرادی که تحت تاثیر حمله هک اطلاعات سرقت شده، اختصاص می دهد. این نشت اطلاعات بخشی از یک موج وسیع تر از حملات سایبری است که شرکت های جهانی از جمله مایکروسافت و یونایتد هلث را هدف گرفته است.

حمله سایبری به بخش فناوری یونایتد هلث در سال گذشته که بزرگترین هک داده های بخش خدمات درمانی در تاریخ آمریکا بود، باعث نشت اطلاعات ۱۹۲.۷ میلیون نفر شد.

کد خبر 6564606

