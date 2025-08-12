اطلاعات کارمندان و دانشجویان دانشگاه کلمبیا هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، در اواخر ماه ژوئن دانشجویان دانشگاه کلمبیا نتوانستند وارد ایمیل و پلتفرم های دانشگاهی خود شوند. دلیل این امر اختلال فنی در سرویس های احراز هویت کاربران بود.
این دانشگاه تحقیقی در این زمینه آغاز کرد و مشخص شد هکرها به اطلاعات مرتبط با فرایندهای پذیرش، ثبتنام و کمکهزینههای تحصیلی دسترسی پیدا کردهاند که شامل دادههای جمعیتشناختی متقاضیان و سوابق تحصیلی آنها نیز میشد.
مسئولان دانشگاه در بیانیهای اعلام کردند: هرچند تحقیقات ما همچنان ادامه دارد، اما درباره ماهیت این حادثه و دادههای درگیر، اطلاعات بیشتری کسب کردهایم. به نظر نمیرسد که هیچیک از سوابق بیماران در مرکز پزشکی ایروینگ دانشگاه کلمبیا مورد نفوذ قرار گرفته باشد.
نخستین بار خبرگزاری بلومبرگ این حمله را گزارش داد که در اطلاعیه های نشت داده دانشگاه کلمبیا در روزهای گذشته به دولت ایالتی گزارش شده بود. دانشگاه از روز پنجشنبه هفته گذشته اطلاعرسانی به افراد آسیبدیده را آغاز کرده است.
