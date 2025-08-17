به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حقطلب در خصوص سیاهپوشی صحن و سرای حرم مطهر رضوی ویژه رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: پس از جمعآوری کتیبههای دهه نخست محرم که همزمان با ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در حرم مطهر نصب شده بود، از روز گذشته فرآیند تعویض و نصب کتیبههای جدید ویژه دهه آخر صفر آغاز شده است.
حقطلب با بیان اینکه این کتیبهها با مضامین مرتبط با مناسبتهای این ایام طراحی و آمادهسازی شدهاند، افزود: تمامی کتیبههای نصبشده در ایوانها، سر درها و فضاهای پیرامونی حرم مطهر تعویض میشوند تا جلوهای متناسب با حال و هوای ایام حزن و عزای دهه آخر صفر در فضای حرم رضوی ایجاد شود.
رئیس اداره خدمات و روشنایی حرم مطهر رضوی با اشاره به حجم گسترده این عملیات گفت: گروههای اجرایی از روز شنبه ۲۵ مرداد بهطور شبانهروزی مشغول نصب کتیبهها در سردربها، ایوانها، نقارهخانه، گلدستهها و دیواره صحنها هستند و تا پایان امروز کار بهطور کامل به اتمام خواهد رسید.
وی با اشاره به مضامین این کتیبهها گفت: کتیبههای عمودی دیواری با اشعار رضوی و القاب حضرت رضا (ع) و کتیبههای بزرگ متراژ ویژه سر درب ایوانها نیز با اشعاری همچون «بیم اهریمن ندارد مُلک ایران زمین»، «شروع نغمه جانبخش نینوا، حسن است»، «امشب جهانی داغدار خاتم پیغمبران است» مزین شده است.
حقطلب خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، فضاسازی معنوی متناسب با ایام عزاداری پیشرو و ایجاد حال و هوای سوگواری برای زائران و مجاوران است تا در سایه مضامین نورانی این کتیبهها، دلهای عاشقان بیش از پیش با اهل بیت عصمت و طهارت (ع) پیوند بخورد.
