اجرای ۳ برنامه عزاداری در حرم امام رضا(ع) همزمان با دهه پایانی صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلامحسین شریعتی نژاد اظهار کرد: در دهه پایانی صفر، حرم مطهر رضوی میزبان سه برنامه شاخص عزاداری شامل «روضه خورشید»، «سوگواره آل طاها» و نمایش آئینی «آسمان هشتم»، با حضور مداحان و سخنرانان برجسته کشوری، است.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در توضیح برنامههای یادشده، بیان کرد: «روضه خورشید» از جمعه، ۲۴ مردادماه و از ساعت ۲۲ در رواق امام خمینی (ره) با مداحی و مرثیهسرایی حاج محمود کریمی و سخنرانی حجتالاسلام علی غفوری منش آغازشده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
وی افزود: این ویژهبرنامه برای زائران و مجاوران و مشتاقان علی بن موسیالرضا (ع) که نمیتوانند در این مراسم معنوی حضور داشته باشند، هر شب ساعت ۲۳ از شبکه افق، پخش خواهد شد.
شریعتی نژاد بیان کرد: مراسم «سوگواره آل طاها» نیز از دیگر برنامههای مهم حرم مطهر رضوی ویژه عزاداری در دهه آخر صفر است که از ۲۵ مرداد تا دوم شهریورماه، از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه تا ۱۸ در صحن پیامبر اعظم (ص)، برگزار خواهد شد.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی اظهار کرد: نمایش آئینی «آسمان هشتم» نیز در قالب تعزیه هنری ویژه رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از ۲۶ مردادماه تا ۲ شهریور ۱۴۰۱۴ از ساعت ۲۰ الی ۲۲، در صحن امام حسن مجتبی (ع)، اجرا خواهد شد.
