عزاداری ۵۰۰ هیئت مذهبی کشوری از ابتدای محرم در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون، ۵۰۰ هیئت مذهبی غیر مشهدی برای برگزاری مراسم عزاداری در حرم مطهر رضوی مجوز دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه صفر، شمار مجوزهای صادرشده برای هیئت‌های مذهبی غیر مشهدی به حدود ۲ هزار مورد برسد؛ زیرا معمولاً از روز اربعین به بعد، به‌ویژه در روزهای پایانی ماه صفر، تعداد هیئت‌ها و مواکب با رشد چشمگیری، همراه است.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان اینکه در این ایام، موکب‌های متعددی نیز برای پذیرایی و استقبال از زائران راه‌اندازی می‌شوند، ادامه داد: در این ایام همچنین ایستگاه‌های استقبال و پذیرایی از زائران در اطراف حرم مطهر رضوی فعال خواهند شد و به اوج خدمت‌رسانی، خواهند رسید.