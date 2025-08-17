  1. استانها
عزاداری ۵۰۰ هیئت مذهبی کشوری از ابتدای محرم در حرم مطهر رضوی

مشهد - معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی، از صدور مجوز برای ۵۰۰ هیئت مذهبی غیر مشهدی از ابتدای ماه محرم تاکنون، به‌منظور برگزاری مراسم عزاداری در حرم مطهر رضوی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون، ۵۰۰ هیئت مذهبی غیر مشهدی برای برگزاری مراسم عزاداری در حرم مطهر رضوی مجوز دریافت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه صفر، شمار مجوزهای صادرشده برای هیئت‌های مذهبی غیر مشهدی به حدود ۲ هزار مورد برسد؛ زیرا معمولاً از روز اربعین به بعد، به‌ویژه در روزهای پایانی ماه صفر، تعداد هیئت‌ها و مواکب با رشد چشمگیری، همراه است.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با بیان اینکه در این ایام، موکب‌های متعددی نیز برای پذیرایی و استقبال از زائران راه‌اندازی می‌شوند، ادامه داد: در این ایام همچنین ایستگاه‌های استقبال و پذیرایی از زائران در اطراف حرم مطهر رضوی فعال خواهند شد و به اوج خدمت‌رسانی، خواهند رسید.

