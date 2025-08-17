  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۹

برگزاری برنامه جهانی «زیارت مجازی» ویژه شیعیان جهان در دهه پایانی صفر

مشهد - به همت مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، برنامه جهانی «زیارت مجازی» برای عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) در سراسر جهان، هم زمان با دهه پایانی ماه صفر، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جهانی «زیارت مجازی» هم زمان با ایام سوگواری و عزاداری دهه پایانی ماه صفر، ارتباط زنده با ۱۵ مرکز اسلامی در نقاط مختلف دنیا برقرار می‌شود تا بخشی از دلتنگی شیعیانی که به دلیل بُعد مسافت امکان حضور در بارگاه منور رضوی را ندارند، برطرف شود.

مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، ادامه داد: همچنین در ایام اربعین حسینی، با همکاری اداره تبلیغات فرهنگی این آستان، ویژه‌برنامه‌هایی شامل پخش مستقیم زیارت، ذکر مناقب امام حسین (ع) و ارتباط تصویری با شیعیان چهار قاره جهان اعم از روسیه در قاره آسیا، کنیا در قاره آفریقا، سوئیس در قاره اروپا و استرالیا در قاره اقیانوسیه را، برگزار کرد.

گفتنی است؛ این اقدامات، نشان‌دهنده اهتمام ویژه آستان قدس رضوی در توجه به زائران و ارادتمندان امام رضا (ع)، در اقصی‌نقاط جهان است.

کد خبر 6562291

