به گزارش خبرگزاری مهر، خبر فوری نوشت: در میان تنشهای جهانی و تهدیدات احتمالی، روسیه یک هواپیمای پیشرفته و عظیم به نام «هواپیمای روز قیامت» طراحی کرده است که به عنوان یک پایگاه فرماندهی هوایی برای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور، در مواقع بحرانی عمل میکند. این هواپیما که ارزش آن حدود ۵۲۰ میلیون دلار تخمین زده میشود، برای مقاومت در برابر انفجارهای هستهای ساخته شده و به عنوان یک پناهگاه امن برای پوتین و مقامات ارشد کرملین در نظر گرفته شده است.
طراحی و ویژگیهای هواپیما
این هواپیما که بر پایه مدل ایلیوشین ایل -۸۰ طراحی شده، به گونهای ساخته شده که بتواند در برابر امواج شوک ناشی از انفجارهای هستهای، تشعشعات الکترومغناطیسی و دیگر تهدیدات مرتبط با جنگ هستهای مقاومت کند. بدنه هواپیما با مواد خاصی تقویت شده و پنجرههای آن به حداقل رسیده تا از نفوذ تشعشعات جلوگیری شود. برخلاف هواپیماهای تجاری که پر از پنجره هستند، این هواپیما ظاهری مرموز و مستحکم دارد.
در داخل، این هواپیما به یک مرکز فرماندهی پیشرفته مجهز است که امکان مدیریت عملیات نظامی و ارتباط امن با نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را فراهم میکند. تجهیزات ارتباطی آن از فناوریهای رمزنگاریشده استفاده میکنند تا اطمینان حاصل شود که حتی در شرایط بحرانی، دستورات پوتین به سرعت و با امنیت کامل منتقل میشوند.
امکانات لوکس و کاربردی
اگرچه هدف اصلی این هواپیما عملکرد در شرایط اضطراری است، اما گزارشها حاکی از آن است که فضای داخلی آن با امکانات لوکس نیز تزئین شده است. بخشهایی از هواپیما برای اقامت طولانیمدت مقامات ارشد، از جمله پوتین، آماده شده است. این بخشها شامل اتاقهای خواب راحت، سالنهای کنفرانس مجهز و حتی یک سالن غذاخوری است که برای پذیرایی از مقامات در شرایط بحرانی طراحی شده است.
یکی از ویژگیهای برجسته این هواپیما، توانایی آن برای سوختگیری در هوا است که به آن امکان میدهد برای مدت طولانی در آسمان باقی بماند. این قابلیت برای شرایطی که پایگاههای زمینی ممکن است تخریب شده یا غیرقابل دسترس باشند، حیاتی است.
نقش استراتژیک هواپیما
هواپیمای روز قیامت بخشی از استراتژی نظامی گستردهتر روسیه برای تضمین تداوم فرماندهی در صورت وقوع یک فاجعه جهانی است. این هواپیما مشابه هواپیماهای «نایتواچ» ایالات متحده است که برای رئیسجمهور آمریکا و مقامات ارشد این کشور در شرایط بحرانی طراحی شدهاند. هدف اصلی این هواپیماها اطمینان از این است که رهبری کشور حتی در بدترین سناریوها، مانند یک حمله هستهای، همچنان قادر به مدیریت و پاسخگویی باشد.
این هواپیما همچنین مجهز به سیستمهای دفاعی پیشرفتهای است که آن را در برابر حملات موشکی و دیگر تهدیدات هوایی محافظت میکند. این ویژگیها تضمین میکنند که هواپیما نه تنها یک پایگاه فرماندهی، بلکه یک دژ پرنده امن برای پوتین و تیمش باشد.
هواپیما کی ساخته شد؟
هواپیمای روز قیامت برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰، در دوران جنگ سرد، توسعه یافت، زمانی که تنشهای بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب در اوج خود بود. نسخه مدرن این هواپیما بهروزرسانیهای قابل توجهی داشته و با فناوریهای پیشرفتهتر مجهز شده است. این هواپیما نمادی از آمادگی روسیه برای مواجهه با تهدیدات مدرن، از جمله جنگ سایبری و هستهای، محسوب میشود. استفاده از چنین هواپیمایی نشاندهنده نگرانیهای کرملین از تهدیدات جهانی و تمایل پوتین به حفظ کنترل کامل در هر شرایطی است. این هواپیما نه تنها یک ابزار نظامی، بلکه یک پیام سیاسی به جهان است که نشان میدهد روسیه آماده است تا در هر سناریویی، حتی آخرالزمانی، به فعالیت خود ادامه دهد.
واکنشها و تحلیلها
این هواپیما در میان کارشناسان نظامی و رسانههای بینالمللی بحثهای زیادی به راه انداخته است. برخی آن را نشانهای از آمادگی روسیه برای بدترین سناریوها میدانند، در حالی که دیگران آن را بخشی از نمایش قدرت پوتین در صحنه جهانی تلقی میکنند. هزینه بالای این هواپیما نیز انتقادهایی را در داخل و خارج از روسیه به دنبال داشته است، بهویژه در شرایطی که اقتصاد این کشور تحت فشار تحریمهای بینالمللی قرار دارد.
نظر شما