سمیعی: تابع تصمیم فدراسیون ناشنوایان هستم/ تعامل کامل برقرار است

سمیعی: تابع تصمیم فدراسیون ناشنوایان هستم/ تعامل کامل برقرار است

سرپرست اسبق انجمن تیراندازی ناشنوایان با تاکید بر برطرف شدن مشکلات و سوتفاهمات با فدراسیون ناشنوایان، گفت که برای ادامه همکاری تابع تصمیمات و قوانین این فدراسیون است.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن تیراندازی ناشنوایان یکی از انجمن های زیر مجموع فدراسیون ورزش های ناشنوایان است. این انجمن طی هفته های گذشته به خاطر برخی مشکلات و سوتفاهمات، دچار چالش هایی شده بود که منجر به کنار رفتن سرپرست آن هم شد. زهرا سمیعی مجدآرا البته تاکید دارد که این مشکلات و سوتفاهمات امروز به طور کامل برطرف شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به عنوان سرپرست انجمن تیراندازی با دبیر این انجمن (محمود مونسی) اختلاف سلیقه هایی در کار داشتم. به همین دلیل درخواست کنار گذاشتن او را دادم. ادامه پیدا کردن این مشکلات اما باعث شد که از او به وزارت ورزش هم شکایت کنم.

سرپرست پیشین انجمن ناشنوایان با تاکید بر اینکه شکایتش به وزارت ورزش صرفا از دبیر این انجمن بوده نه مسئولان و پرسنل فدراسیون ورزش های ناشنوایان، تصریح کرد: انتخاب دبیر انجمن توسط خودِ من انجام شد اما وقتی با یکسری اختلالات در روند کار مواجه شدم، تصمیم به عدم همکاری با او گرفتم. از ریاست فدراسیون خواستم که ابلاغ دبیری برای او صادر نشود اما گویا دیر اطلاع داده بودم و این ابلاغ صادر شده بود.

سمیعی با یادآوری پیشینه ای که از همکاری با فدراسیون ورزش های ناشنوایان دارد، خاطرنشان کرد: ۷ سال نایب رئیس انجمن تیراندازی بودم، در یک مقطع هدایت تیم ملی را بر عهده داشتم و از یک سال پیش هم به عنوان سرپرست با انجمن تیراندازی همکاری دارم. در تمام این دوران هم تلاشم این بوده که صداقت و شفافیت در کارم مشهود باشد.

وی که مدرک مربیگری و داوری بین المللی تیراندازی ناشنوایان را هم در اختیار دارد، در مورد ادامه همکاری با انجمن تیراندازی ناشنوایان گفت: بعد از مشکلاتی که به آن اشاره داشتم با تصمیم ریاست فدراسیون و بدون اینکه استعفایی داشته باشم، مدتی از فعالیت دور بودم اما امروز تعامل لازم میان من، انجمن تیراندازی و فدراسیون ورزش های ناشنوایان برقرار است. برای ادامه همکاری هم تابع تصمیمات فدراسیون هستم.

