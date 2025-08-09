تکواندوکاران اعزامی به المپیک ناشنوایان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، در جریان اردوهای آماده سازی تیم ملی تکواندو ناشنوایان، رقابتهای انتخابی برای تعیین ترکیب تیم اعزامی در بخش کیوروگی به بازیهای المپیک برگزار شد.
بر این اساس، تکواندوکاران اعزامی به ژاپن در ۴ وزن المپیکی به این شرح معرفی شدند:
* مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم)
* وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم)
* علی شریفی منش (وزن ۸۰ کیلوگرم)
* بهزاد امیری (وزن ۸۰+ کیلوگرم)
وحید عبداللهی هدایت تیم ملی تکواندو را در بازیهای المپیک بر عهده دارد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.
