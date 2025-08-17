به گزارش خبرنگار مهر، بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی توکیو ژاپن برگزار میشود؛ رویدادی که بیش از یک قرن قدمت دارد و امروز بهعنوان یکی از مهمترین عرصههای رقابت ورزشکاران ناشنوا در جهان شناخته میشود. کاروان ناشنوایان ایران این روزها مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد و مسئولان ورزش کشور نیز امسال با نگاهی ویژهتر پشتیبان این تیم هستند.
از کوچکسازی کاروانها تا گسترش حضور ناشنوایان
در سالهای اخیر کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ایران رویکرد کیفیگرایی را در اعزام کاروانها پیش گرفته و ترجیح داده است تیمهای کوچکتر ولی آمادهتر را به رویدادهای جهانی بفرستد. این سیاست باعث شده بسیاری از اعزامها محدودتر شوند. اما در نقطه مقابل فدراسیون ورزشهای ناشنوایان و وزارت ورزش و جوانان در این دوره تصمیم گرفتهاند کاروانی پرشمارتر نسبت به گذشته راهی المپیک ناشنوایان کنند. این تصمیم بدون تردید بیارتباط با موفقیت تاریخی این ورزشکاران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۴ مالزی نیست؛ جایی که تیم ایران با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت و موجی از امید و انگیزه را میان ورزشکاران و کادر مدیریتی ایجاد کرد.
مقایسه آماری دو دوره اخیر المپیک ناشنوایان
در دوره قبلی (بیست و چهارمین دوره در برزیل ۲۰۲۱) کاروان ایران با ۷۵ ورزشکار در ۸ رشته ورزشی شرکت کرد که شامل ۵۹ مرد و ۱۶ زن بود. در پایان آن مسابقات تیم ایران با کسب ۱۴ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۴ برنز و مجموع ۴۰ مدال در حالی به رتبه سوم جدول مدالی رسید که دو قدرت بزرگ این رقابتها یعنی روسیه و ژاپن غایب بودند.
اما در توکیو ۲۰۲۵ آمار تغییر چشمگیری دارد. کاروان ایران قرار است با ۹۱ ورزشکار در ۱۲ رشته مردان و ۶ رشته بانوان شرکت کند. این یعنی علاوه بر رشد تعداد کل نفرات سهم ورزشکاران زن هم افزایش یافته و نشاندهنده توجه بیشتر به بخش بانوان است.
دلایل افزایش تعداد ورزشکاران در این دوره
یکی از مهمترین دلایل افزایش تعداد ورزشکاران در این دوره اعتماد به تواناییها پس از قهرمانی در بازیهای آسیایی مالزی است. موفقیت تاریخی کاروان ناشنوایان ایران در آن رقابتها جایی که با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد موجب شد مسئولان فدراسیون و وزارت ورزش با اطمینان بیشتری به گسترش حضور در المپیک بیندیشند.
علاوه بر این فدراسیون با افزودن چند رشته جدید به فهرست اعزامی؛ برخی با هدف صرفاً حفظ و احیای آنها در تقویم ورزشی ناشنوایان فرصت حضور را برای شمار بیشتری از ورزشکاران فراهم کرده و ترکیب کاروان را متنوعتر از گذشته ساخته است. این رویکرد حمایتی که برخلاف روند کاهش تعداد کاروانها در دیگر بخشها است بر افزایش تعداد اعضا و تنوع تیمها تمرکز دارد تا علاوه بر بالا بردن شانس کسب مدال فرصت کسب تجربه بینالمللی برای ورزشکاران بیشتری فراهم شود.
امید و واقعگرایی کلید نگاه به توکیو
با توجه به حضور پررنگتر بانوان و تنوع بیشتر رشتهها انتظار میرود کاروان ناشنوایان ایران بتواند در چندین رشته برای مدالآوری تلاش کند. با این حال باید به واقعیت رقابتها نیز توجه داشت. در این دوره از بازیها ژاپن و روسیه دو قدرت سنتی دوباره در میدان حضور خواهند داشت. در برخی رشتهها مثل کاراته یا کشتی آزاد کیفیت رقبا بسیار بالا است و مسیر کسب مدال آسان نخواهد بود. بنابراین اگرچه کاروان ایران بزرگتر از گذشته است ولی موفقیت نهایی وابسته به عملکرد واقعی در روز مسابقه خواهد بود نه صرفاً به تعداد ورزشکاران.
کاروان ناشنوایان ایران در آستانه المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵ نماد رویکرد جدیدی در ورزش کشور است؛ رویکردی که بر پایه اعتماد به توان داخلی، حمایت گسترده و سرمایهگذاری بر افزایش حضور شکل گرفته است. رشد چشمگیر تعداد بانوان تنوع رشتههای اعزامی و تجربه ارزشمند از رقابتهای آسیایی همه و همه دلایلی هستند که امید به موفقیت را افزایش دادهاند؛ اما همانقدر که امید بالاست نگاه منطقی هم ضروری است. المپیک ناشنوایان صحنهای جهانی است که رقبای آماده و قدرتمند در آن حضور دارند. اگر کاروان ایران بتواند با بهرهگیری از تجربههای اخیر و حمایت همهجانبه مسئولان تمرکز خود را حفظ کند میتوان انتظار داشت بار دیگر نام ایران در جمع قدرتهای برتر این رویداد بدرخشد.
حضور رشتههای احیاشده در المپیک توکیو
علیرضا بسیح دبیر فدراسیون ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیمهای اعزامی به بیست و پنجمین دوره المپیک ناشنوایان اظهار کرد: تقریباً همه رشتههای ما انتخابیهای خود را برگزار کردهاند؛ تنها فوتبال باقی مانده که در این اردو لیست نفرات نهایی را برای ما ارسال میکند. از نظر تعداد ورزشکار کاروان تکمیل شده و از هفته آینده ثبتنام آنلاین ورزشکاران در سایت کمیته برگزاری مسابقات آغاز خواهد شد.
وی افزود: هر رشته تاکنون سه تا چهار مرحله اردوی آمادهسازی داشته و بیشترین اردوها را تیم کاراته برگزار کرده است. طبق درخواست انجمنها اردوها در تهران و یا شهرستانها بر اساس شرایط جغرافیایی در حال برگزاری است.
بسیح با اشاره به افزایش تعداد رشتههای اعزامی نسبت به دوره قبل گفت: در این دوره کاروان ما بزرگتر از دوره گذشته در برزیل است. یکی از دلایل آن اضافه شدن چند رشته مانند شنا، بولینگ و تنیس روی میز است که پیشتر از برنامههای ورزشی ناشنوایان حذف شده بودند اما مجدداً احیا شدهاند. هدف ما این است که با المپیکی کردن این رشتهها انگیزه ورزشکاران برای تمرین و ماندگاری رشته حفظ شود. برای مثال در رشته بولینگ نفر منتخب ما کسی است که نخستین مدال برنز بولینگ ناشنوایان ایران را در بازیهای آسیایی کسب کرده و حالا در المپیک نیز حضور خواهد داشت.
میخواهیم نقرهها را به طلا تبدیل کنیم
دبیر فدراسیون ناشنوایان در خصوص پیشبینی نتایج ایران در این رقابتها تصریح کرد: رشتههای مدالآور ما همان رشتههای المپیک برزیل هستند و پیشبینی میکنیم بتوانیم تعداد مدالها و بهویژه طلاها را افزایش دهیم. در برزیل ۴۰ مدال شامل ۱۴ طلا، ۱۲ نقره و ۱۴ برنز بهدست آوردیم و هدف این است که این تعداد را ارتقا دهیم مثلاً نقرهها را به طلا تبدیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این دوره رقابتها سختتر خواهد بود چراکه همه کشورها با قدرت کامل حاضر میشوند. در المپیک قبلی برخی تیمهای قدرتمند مانند روسیه، بلاروس، چین و حتی ژاپن به دلیل کرونا حضور نداشتند یا کامل شرکت نکردند. اما اکنون فدراسیون جهانی به روسیه و بلاروس مجوز محدود داده تا زیر پرچم فدراسیون جهانی در برخی رشتهها شرکت کنند. ژاپن هم که میزبان است و برای قهرمانی به میدان میآید.
بسیح گفت: هدف ما تغییر رنگ مدالها و افزایش طلاهاست. خوشبختانه ورزشکاران ناشنوا با انگیزه تمرین میکنند و سیاست فدراسیون نیز معرفی و تقویت ورزش ناشنوایان است تا همه بدانند این قهرمانان هم در المپیک و جهان حرف برای گفتن دارند. این دیدهشدن انرژی مثبت و انگیزه فراوانی به ورزشکاران داده تا بتوانند نتایج درخشانی کسب کنند.
