دختران کاراته ناشنوا در نهمین اردوی آماده سازی برای المپیک  

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا، نهمین اردوی آماده سازی این تیم از امروز (دوشنبه ۲۷ مرداد) در کمپ تیم های ملی فدراسیون آغاز می شود.

به همین منظور دختران المپیکی کاراته روز گذشته با حضور در محل اردو خود را به زهرا اسدی سرپرست تیم معرفی کردند. آنها تا ۳۰ مرداد زیر نظر فرحناز ارباب همراه با شادی جعفری زاده (مربی) تمرینات شان پیگیری می کنند. اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

* مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.