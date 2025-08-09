  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

پیگیری تمرینات المپیکی کاراته کاران ناشنوا با ورود به اردوی پنجم

تمرینات تیم ملی کاراته برای حضور در بازی های المپیک ناشنوایان در قالب اردوی پنجم و همزمان در دو بخش کومیته و کاتا پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، به منظور حضور در پنجمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان، ورزشکاران المپیکی این تیم در دو بخش کومیته و کاتا امروز (شنبه ۱۸ مرداد) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا از روز یکشنبه تمرینات شأن را آغاز کنند.

اعضای تیم ملی کاراته که در جریان اردوهای آماده سازی و با برگزاری رقابت‌های درون اردویی، سهمیه اعزام به بازی‌های المپیک را کسب کردند، به این شرح هستند:

کومیته

*میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)
* حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)
* علیرضا کیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)
* کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم)
* ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم)

کاتا

* پژمان گلچهره
* رضا فضلی
* حمید مهدی نژاد

این ورزشکاران تا ۲۴ مرداد زیر نظر غلامعلی حیدری و فرید حقیقی سرمربیان تیم ملی کاراته در دو بخش کومیته و کاتا پیگیر تمرینات شأن خواهند بود.

محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز (مربیان کومیته) همراه با مسعود زارع (مربی کاتا) و حسین کوهی (بدنساز) نیز در اردو حضور خواهند داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.

کد خبر 6555438
فریبا جلیل خانی

