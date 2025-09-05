نکولعل آزاد: روی کسب مدال طلا در المپیک ناشنوایان تاکید داریم 

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نکولعل آزاد رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در جریان بازدید احمد دنیامالی وزیر ورزش از این فدراسیون گفت: همه تلاش لازم را برای کسب بهترین نتایج در المپیک کرده ایم با این هدف که مدال های طلای بیشتری کسب کنیم تا بتوانیم جایگاه بهتری در جدول توزیع مدال ها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: راهبرد فدراسیون این است از که نقاط قوت برای بهبود شرایط استفاده کنیم و در عین حال نقاط ضعف را هم برطرف کنیم و البته اینکه موانع را برداریم تا ورزشکاران و مربیان با سرعت بیشتری کار کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در ادامه به برخی اقدامات صورت گرفته در این فدراسیون اشاره داشت و با تاکید بر اینکه این اقدامات روی نتیجه گیری تاثیر زیادی خواهد داشت، گفت: تشکیل کمیته روانشناسی یکی از این اقدامات است. ورزشکاران مدام با اعضای این کمیته در ارتباط هستند. قصد داریم چند نماینده از این کمیته در جریان بازی های المپیک داشته باشیم.

وی از تشکیل و آغاز به کار کمیته بدنسازی و ریکاوری و کمیته هوش مصنوعی به عنوان دیگر اقدامات یاد کرد.

نکولعل آزاد همچنین با تاکید بر تشکیل انجمن همگانی تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی از اهداف ما است. درست است که به ورزش قهرمانی اهمیت زیادی می دهیم اما در سراسر کشور متقاضیان زیادی برای فعالیت در ورزش ناشنوایان داریم. به همین دلیل انجمن همگانی را تشکیل داده ایم. می خواهیم به گونه ای پیش برویم که هیچ فرد ناشنوایی در خانه نماند و هر یک به ورزش گرایش پیدا کنند. با کمک این انجمن به این هدف می رسیم.



وی همچنین به تشکیل کمیته داوطلبین اشاره داشت و ادامه داد: با همه کسانی که می توانند به هر نحوی کمک حال ما باشند در قالب این کمیته همکاری خواهیم داشت. به کمک همین کمیته با انجمن دوستی ایران و ژاپن و همچنین سفارت ژاپن و اتاق بازرگانی ایران و ژاپن ارتباط خوبی گرفتم. می خواهیم کارخانه‌داران و خیرین را در کنار خود داشته باشیم تا از ظرفیت شان استفاده کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در پایان گفت: با تلاش و انگیزه ای که ورزشکاران دارند، تخصصی که کادر فنی آنها در اختیار دارد، همراهی خانواده ورزشکاران و حمایت همه جانبه از سوی وزارت ورزش، شخص وزیر و معاونان وی، هیئت ها و ... به سمتی می رویم که خوش رنگ ترین مدال ها را در المپیک بگیریم چراکه یک مدال طلا به اندازه چند مدال نقره روی جایگاه تاثیر دارد.