تصرف ۲ منطقه دیگر توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲ شهرک در دونتسک و دنیپروپتروفسک را به تصرف خود درآورده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: شهرک ورونویه در منطقه دنیپروپتروفسک توسط یگان شرق و شهرک کولودیزی در دونتسک به واسطه اقدامات فعال یگان غرب آزاد شدند.

همچنین بر اساس اعلام مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۲ بمب هوایی هدایت شونده را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اضافه کرد که همچنین نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته قریب یک هزار و ۳۱۵ نیروی نظامی خود را از دست دادند.