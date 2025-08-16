  1. بین الملل
تصرف ۲ منطقه دیگر توسط روسیه

روسیه اعلام کرد که شهرک های «ورونویه» در دنیپروپتروفسک و «کولودیزی» در دونتسک را به تصرف خود درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲ شهرک در دونتسک و دنیپروپتروفسک را به تصرف خود درآورده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: شهرک ورونویه در منطقه دنیپروپتروفسک توسط یگان شرق و شهرک کولودیزی در دونتسک به واسطه اقدامات فعال یگان غرب آزاد شدند.

همچنین بر اساس اعلام مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۲ بمب هوایی هدایت شونده را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اضافه کرد که همچنین نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته قریب یک هزار و ۳۱۵ نیروی نظامی خود را از دست دادند.

