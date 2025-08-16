به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از بازگشت از نشست آلاسکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: در آلاسکا درباره راه‌حلی منصفانه برای حل بحران اوکراین گفتگو کردیم.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: مذاکرات در آلاسکا طرفین را به تصمیمات لازم نزدیک‌تر می‌کند. نشست آلاسکا فرصتی را فراهم کرد تا موضع روسیه را با آرامش و به طور کامل تشریح کنیم. روسیه ترجیح می‌دهد شاهد پایان خصومت‌ها در اوکراین باشد.

ولادیمیر پوتین در این خصوص اضافه کرد: ریشه‌کن کردن ریشه‌های بحران باید مبنای حل و فصل این موضوع باشد. سفر به آلاسکا به موقع و بسیار مفید بود. گفتگو با ترامپ صریح و قابل توجه بود. روسیه، مانند ایالات متحده مایل است هر چه سریع‌تر شاهد پایان جنگ در اوکراین باشد. در جریان مذاکرات با ترامپ، طرفین تقریباً در مورد همه زمینه‌های همکاری بحث و گفتگو کردند. روسیه مایل است به سمت حل همه مسائل از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز حرکت کند. گفتگو در آلاسکا، تصمیم‌گیری لازم را نزدیک‌تر می‌کند. روسیه به موضع دولت ترامپ در مورد لزوم توقف زودهنگام خصومت‌ها در اوکراین احترام می‌گذارد.