شبکه جاسوسی اوکراین پیش از وقوع یک حمله تروریستی متلاشی شد

سازمان امنیت فدرال روسیه از متلاشی کردن یک شبکه جاسوسی- اطلاعاتی اوکراین پیش از ارتکاب حمله تروریستی در سن پترزبورگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه از متلاشی کردن یک شبکه جاسوسی اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است که با این اقدام از وقوع یک حمله تروریستی در سن پترزبورگ جلوگیری کرده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این ارتباط اضافه کرد: شبکه جاسوسی اطلاعاتی اوکراین قصد انجام یک حمله تروریستی علیه رئیس یک نهاد دفاعی روسیه را داشت.

بنا بر اعلام سرویس امنیتی فدرال روسیه، جنایتکاران قصد داشتند ماشین این مقام دفاعی روسیه را با استفاده از بمبی از پیش آماده شده، منفجر کنند.

