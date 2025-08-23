سازمان امنیت روسیه فرد مظنون به ترور ژنرال «موسکالیک» را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک شهروند روسیه در استان «ساراتوف» به ظن دست داشتن در ترور سپهبد «موسکالیک» در ماه آوریل گذشته که توسط سرویس‌های امنیتی اوکراین ترتیب داده شده بود، بازداشت شد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: مظنون بازداشت شده اطلاعاتی در مورد پرسنل نیروی هوایی روسیه، تأسیسات نظامی و تأسیسات زیرساختی حیاتی در ساراتوف در اختیار کی یف قرار داده است.

بیانیه سازمان امنیت فدرال روسیه اضافه می‌کند: شهروند دستگیر شده در ساراتوف متهم به انتقال یک وسیله انفجاری دست‌ساز به مسکو برای ترور سپهبد موسکالیک است.