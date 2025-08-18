آیت الله جوادی آملی: مرحوم فرشچیان روح لطیفی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی با اشاره به رحلت مرحوم فرشچیان هنرمند برجسته کشور گفت: این دوست بزرگوار ما مرحوم آقای فرشچیان، تا انسان روح لطیف نداشته باشد شاعر خوب نمیشود، نقاش خوب نمیشود، خطاط خوب نمیشود. یک روح لطیفی دارد و خداوند غریق رحمتش کند.
این مرجع تقلید در دیدار با این خالق و طراح ضریح امام حسین علیه السلام در سالهای گذشته نیز خطاب به ایشان گفته بود: از هنرهای توحیدی و ولایی شما حقشناسی میکنیم و خدایی که این نعمت را داد، به أحسن وجه بپذیرد و هنرهای برتر را هم نصیب شما کند.
وی بیان کرد: خیلیها کتاب نوشتند، اما کتابی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی نشد و خیلیها اثر آفریدند، اما دیگر آقای فرشچیان نشد.
نظر شما