استاد فرشچیان؛ نماد وفاداری، هنر و پایمردی در مسیر انقلاب اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر شخصیت و مسیر هنری این استاد برجسته را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به نقش برجسته استاد فرشچیان در اعتلا هنر ایران و ترویج ارزشهای اسلامی اظهار کرد: استاد فرشچیان کارنامهای روشن از زندگی خود را برای نسلهای آینده باقی گذاشته است. ایشان انسانی بصیر، متعهد و وفادار به جبهه حق بودند و با آثار هنری خود همواره گامی در جهت تقویت اسلام و انقلاب اسلامی برداشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: استاد فرشچیان یک الگو و نماد برای جامعه هنری ایران و جامعه ایرانی اسلامی محسوب میشود. زندگی او نشان داد که علاوه بر عشق به وطن، پایبندی به آرمانها و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی از اصول غیرقابل تغییر او بود. وی هیچگاه مسیر خود را با خواسته دشمنان همسو نکرد و همواره در مسیر اعتقادات و ارزشهای والای خود استوار باقی ماند.
پایمردی و وفاداری تا آخرین لحظه
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی استاد فرشچیان بیان کرد: وی تا آخرین لحظه عمر خود وفاداریاش به وطن، اسلام و انقلاب اسلامی را نشان داد. زندگی ایشان مملو از خوبیها، خدمات و خاطرات خیر برای خدمت به آستان اهل بیت علیهم السلام بوده و هست. استاد نشان داد که یک هنرمند واقعی نه تنها در عرصه هنر بلکه در زندگی اجتماعی و اعتقادی نیز میتواند الگو و راهنما باشد.
حجت الاسلام والمسلمین فوقی تصریح کرد: استقامت و پایمردی استاد در مسیر اعتقادات، جدیت وی در رعایت اصول اخلاقی و انقلابی و شجاعت او در ایستادن مقابل فشارهای اجتماعی، همه ویژگیهایی هستند که باید به نسلهای بعدی منتقل شوند. استاد فرشچیان شخصیتی بود که با هیچ کسی تعارف نداشت و همواره اصول و ارزشهای خود را بر هرگونه مصلحت کوتاه نمیآورد.
پاسداشت یاد و خاطره استاد فرشچیان
وی درباره راههای پاسداشت یاد و خاطره این هنرمند انقلابی اظهار کرد: برای حفظ یاد و خاطره استاد فرشچیان در اصفهان و در سطح ملی، باید شخصیت وی، مسیر هنری و عملکردش در جریان انقلاب اسلامی، استقامت و پایمردی او معرفی شود. نسل جوان باید با مطالعه زندگی و آثار ایشان دریابند که یک هنرمند انقلابی چگونه میتواند در خدمت دین، وطن و هنر گام بردارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: تبیین زندگی و هنر استاد فرشچیان برای نسلهای بعدی تنها وظیفه هنرمندان و نهادهای فرهنگی نیست بلکه تکلیف عمومی جامعه است تا نسل جوان بتواند وی را به عنوان الگویی ماندگار و نمادی از هنر انقلابی و تعهد بیبدیل به وطن و اسلام بشناسد.
یاد و خاطره یک زندگی پرخیر و پراثر
وی در پایان گفت: زندگی استاد فرشچیان پر از خدمات خیر، آثار هنری ماندگار و خاطرات ارزشمند برای جامعه هنری و اسلامی کشور است. تداوم یاد و آثار ایشان نه تنها هنری است بلکه تربیتی و اخلاقی است و باید با نهایت دقت به نسلهای آینده منتقل شود.
