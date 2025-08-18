علیرضا خواجه احمد عطاری در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جایگاه این هنرمند برجسته در تاریخ نگارگری ایران اظهار کرد: مسیر نقاشی ایرانی از دورههای صفوی و قاجار تا به امروز همواره تحت تأثیر تحولات فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است. نگارگری ایران در برههای از تاریخ بهویژه با افزایش ارتباط با غرب، روندی تقلیدی و کند را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه در دوره پهلوی نیز استادانی همچون حاج مصورالملکی، حسین بهزاد و میرزا آقا امامی به تداوم این مسیر کمک کردند، افزود: راهاندازی هنرستان هنرهای زیبا به همت عیسی بهادری نیز نقش مهمی در تداوم و احیای سنت نگارگری داشت.
رئیس دانشگاه هنر اصفهان با تأکید بر اینکه استاد فرشچیان بهعنوان فرزند خلف هنر و نقاشی ایران شناخته میشود خاطرنشان کرد: وی با خلق آثاری ماندگار در بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود توانست میراث گذشتگان را به شکلی خلاقانه ادامه دهد.
وی تصریح کرد: فرشچیان در ادامه مسیر استادانی چون مصورالملکی و بهزاد، پرچمدار نگارگری شد و ویژگیهای مکتب اصفهان را در آثار خود تقویت کرد. به گفته او، این روند در آثار استادانی که در دوره پهلوی فعالیت داشتند آغاز شده بود اما فرشچیان توانست با رویکردی نوین آن را به اوج برساند.
نوآوری در تکنیک و پیوند سنت و نوگرایی
خواجه احمد عطاری ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته استاد فرشچیان تسلط کامل بر طراحی و بهرهگیری خلاقانه از تکنیکهای سنتی و نوین بود.
وی توضیح داد در حالی که نگارگران گذشته طراحی را بهطور جداگانه انجام داده و سپس اثر را منتقل میکردند، فرشچیان طراحی و رنگ را بهگونهای در هم آمیخت که قلمگیری و رنگآمیزی در آثار او به یک وحدت رسید.
وی اظهار کرد: فرشچیان آنچنان بر طراحی و ایدهپردازی مسلط بود که ذهن او مستقیماً بر کاغذ و بوم جاری میشد.
به گفته وی، این ویژگی باعث شد تا آثار فرشچیان علاوه بر تداوم سنت نگارگری، جلوهای نوین و جهانی به خود بگیرد.
تداوم روح مکتب اصفهان در آثار فرشچیان
رئیس دانشگاه هنر اصفهان در ادامه افزود: مکتب اصفهان که در دورههای گذشته با قدرت فرهنگی و هنری خاصی شناخته میشد، در آثار استاد فرشچیان بار دیگر زنده شد و جنبهای معاصر پیدا کرد. بهرهگیری استاد فرشچیان از تجربه ارتباط با موزهها و آثار هنری غربی موجب شد رنگ و قلم در آثارش به شکلی تازه تلفیق شود.
وی تاکید کرد: استاد فرشچیان با تمرین مستمر و تجربههای فراوان توانست مرزهای سنتی نگارگری را پشت سر بگذارد و دست به نوآوریهایی بزند که آثارش را متمایز از پیشینیان کرد.
رئیس دانشگاه هنر اصفهان در پایان گفت: استاد محمود فرشچیان نه تنها تداومبخش اصیلترین جریانهای نگارگری ایران بود بلکه با نوآوری و قدرت طراحی بیبدیل خود توانست هنر ایران را در سطح جهانی مطرح کند. این هنرمند بزرگ بهراستی پرچمدار نگارگری معاصر و یکی از برجستهترین چهرههای تاریخ هنر ایران است.
