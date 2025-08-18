استاد فرشچیان با قلم و رنگ خود نگارگری ایران را جهانی کرد

جعفر فتاحی، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه ماندگار این هنرمند در تاریخ هنر ایران، وی را شخصیتی بیبدیل در عرصه نگارگری دانست و گفت آثار او توانستند پلی میان سنت و نوآوری ایجاد کنند.
وی با اشاره به ویژگیهای سبکی آثار استاد فرشچیان اظهار کرد: وی با نوآوریهای خود تحولی شگرف در نگارگری ایران به وجود آورد. او افزود: رنگها، طراحیها و حتی چرخشهای موجود در آثار فرشچیان بسیار گیراتر از آن بود که تنها برای هنرمندان قابل فهم باشد، بلکه عموم مردم نیز با آن ارتباط برقرار میکردند.
به گفته این استاد برجسته هنر نگارگری کشور، همین ویژگی باعث شد که آثار استاد به سرعت گسترش یافته و محبوبیتی کمنظیر پیدا کنند.
وی درباره منش و شخصیت استاد فرشچیان نیز توضیح داد: شخصیت وی بسیار والا و بزرگوار بود. همیشه با احترام و حسابشدگی رفتار میکرد و هیچگاه سخن یا کاری از وی سر نمیزد که بتوان بر آن ایرادی گرفت.
فتاحی تأکید کرد: این منش انسانی همراه با نبوغ هنری، چهرهای کمنظیر از او در ذهن همه بر جای گذاشت.
وی در ادامه سخنان خود قدرت طراحی، قلمگیری و رنگآمیزی آثار فرشچیان را میراثی ماندگار برای نسلهای آینده دانست و اظهار کرد: هر سانتیمتر از کارهای استاد در حکم یک کتاب آموزشی است که میتواند الهامبخش جوانان هنرمند باشد.
این هنرمند درباره نقش استاد فرشچیان در معرفی فرهنگ و هنر ایران به جهان نیز گفت: وی توانست نگارگری ایران را به سطحی جهانی ارتقا دهد. به گفته فتاحی، آثار مذهبی فرشچیان همچون عصر عاشورا و ضامن آهو نهتنها دل هنرمندان، بلکه قلب عامه مردم را نیز تسخیر کرد. حتی کسانی که آشنایی چندانی با هنر نداشتند شیفته کارهای او میشدند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بهترین راه برای زنده نگه داشتن یاد و راه استاد فرشچیان در شهری چون اصفهان اظهار کرد: مهمترین نکته این است که علاقهمندان واقعی هنر نگارگری مسیر او را ادامه دهند. هنرمندی که میخواهد در این راه گام بردارد باید شبانهروز تلاش کند و از سرسری گرفتن کار پرهیز کند.
فتاحی افزود: فرشچیان از همان دوران کودکی عاشقانه به هنر پرداخته و ساعتها به طراحی مشغول میشد و همین عشق و پشتکار بود که از او چهرهای جهانی ساخت.
نظر شما