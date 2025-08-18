سید مهدی سیدین‌نیا، در حاشیه مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شخصیت و آثار این استاد برجسته هنر نگارگری اظهار کرد: خدا رحمت کند استاد معظم نگاری، استاد فرشچیان عمری ۹۶ ساله داشتند و قطعاً تولدی گرانبها و گرانسنگ بودند. نزد استاد میرزا آقای امام مشق ادب، احترام و دینداری را فراگرفتند و همه این‌ها را به درستی پشت سر گذاشتند.

وی افزود: خوشبختانه توفیق داشتم چندین بار خدمت استاد برسم. در تهران و اصفهان، در برنامه‌های مختلف با ایشان ملاقات داشتم و در نشست‌ها حضور پیدا کردم. همچنین آثار ایشان در نمایشگاه‌های متعدد از جمله آستان مقدس امام رضا در سعادت‌آباد تهران در ساختمانی ویژه نگهداری می‌شود.

اخلاص و تواضع، ویژگی بارز استاد فرشچیان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ادامه سخنانش اظهار کرد: یکی از مواردی که همواره در مواجهه با استاد دریافت می‌کردم، اخلاص و تواضع ایشان بود. استاد فرشچیان هنرمندی وارسته، متواضع و بااخلاص بود که این ویژگی بر تمام آثار و شخصیت وی سایه انداخته بود.

وی تصریح کرد: از لحاظ هنر، به ویژه هنر نگارگری در قرن اخیر، استاد در تراز و جایگاه ویژه‌ای قرار داشتند. هنرمندان نه تنها در ایران بلکه خارج از کشور، نسبت به شخصیت و هنر وی تواضع می‌کردند. این جایگاه باعث شد آثار استاد در سطحی فراتر از زمان خود ماندگار شود.

سیر و سلوک معنوی در خلق آثار

سیدین‌نیا خاطرنشان کرد: هر اثر استادفرشچیان، حاصل یک سیر و سلوک معنوی بود. استاد با اندیشه‌های ژرف نسبت به موضوعات، از خلقت و آسمان الهام می‌گرفتند و آن را در هنر خود بازتاب می‌دادند. این سیر و سلوک باعث شد آثارشان ماندگار و اثرگذار باشد.

وی افزود: چه در خلق آثار مرتبط با اهل بیت و چه در موضوعاتی که به روایت‌های هنری تبدیل می‌شد، استاد فرشچیان توانست به سطحی از هنر دست یابد که هنرمندان بزرگ نیز در مواجهه با آثارشان احساس تواضع کنند.

علاقه به قرآن و اهل بیت (ع)

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: استاد فرشچیان علاقه فراوانی به قرآن و اهل بیت (ع) داشتند که این علاقه در آثارشان به روشنی مشاهده می‌شود. در ملاقات‌های حضوری، ایشان همواره تأکید داشتند برای کشف بهتر موضوعات هنری، رجوع به قرآن بهترین مسیر است. پروژه شهر هنر نیز با همین نگاه شکل گرفت و استاد همواره بر ادامه این مسیر تأکید داشتند.

وی اظهار کرد: واکنش استاد نسبت به رجوع به منابع دینی، همواره تأکیدی بر مسیر درست و توجه به اصول والای هنر بود و ایشان با تأکید بر این مسیر، الهام‌بخش نسل‌های آینده هنرمندان شدند.