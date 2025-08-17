به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در فینال رقابت‌های زیر ۱۹ سال دختران کانتندر جوانان اردن، ستایش ایلوخانی در مقابل دیویانشی بومیک از هند به میدان رفت و در دیداری حساس و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ (۷-۱۱، ۱۲-۱۰، ۵-۱۱، ۱۱-۷، ۱۱-۸) پیروز شد و عنوان قهرمانی را برای ایران به ثمر نشاند.

ملی‌پوش شایسته کشورمان پیش از فینال، در مرحله یک‌هشتم نهایی، جولی دایوب از سوریه را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست داد، در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز برابر کیم اون‌سو از کره‌جنوبی، سید دوم مسابقات، با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید.

همچنین در نیمه‌نهایی نیز وایشناوی جایسوال از هند را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کرد. در نهایت، دختر شایسته ایران با قهرمانی مقتدرانه خود در اردن یک‌مدال طلای دیگر به افتخارات کاروان ایران افزود.

این رقابت‌ها از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی شهر اَمان برگزار شد.