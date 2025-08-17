قهرمانی پینگ پنگ باز ایرانی در کانتندر جوانان اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال رقابت های زیر ۱۵ سال کانتندر جوانان اردن مبین امیری نماینده شایسته کشورمان برابر عبدالعزیز العبدالله از قطر با عملکردی فوق العاده و در سه گیم متوالی با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۹ به پیروزی دست یافت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

امیری پیش از رسیدن به فینال، در مرحله یک‌هشتم نهایی طبا مصطفی از لبنان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود سپس در یک‌چهارم نهایی در تقابل با میشل ابی نادر دیگر نماینده لبنان، با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسیده بود.



امیری در نیمه‌نهایی و در یک جدال تمام ایرانی برابر هم‌تیمی خود عرشیا لرستانی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و راهی فینال گردید.

در نهایت، این ملی‌پوش نوجوان ایرانی با غلبه بر تمامی حریفان، قهرمان رده سنی زیر ۱۵ سال پسران شد و مدال طلای ارزشمند دیگری را برای تنیس روی میز ایران به ارمغان آورد.

امین میرالماسی هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها را عهده دار بود.

مسابقات کانتندر جوانان اردن از ۲۳ تا ۲۶ مردادماه به میزبانی اردن برگزار شد.

