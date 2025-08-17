روبیو: صدور روادید برای مردم غزه را تعلیق کردیم؛ نشست پوتین و زلنسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی بی اس» در سخنانی اعلام کرد: ما با هیچ گروهی که با حماس ارتباط داشته یا ابراز همدردی کند، همکاری نخواهیم کرد و باید موقتاً صدور روادید برای کسانی که از غزه می‌آیند را متوقف کنیم.

وزیر امور خارجه آمریکا در این ارتباط ادامه داد: تعلیق صدور روادید برای کسانی که از غزه می‌آیند محدود به کودکان نیست، بلکه شامل برخی از بزرگسالانی می‌شود که آنها را همراهی می‌کنند. ما سازوکار بررسی این روادیدها را مجدداً بررسی خواهیم کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی «سی بی اس، «مارکو روبیو» در خصوص درگیری‌ها در اوکراین گفت: به اوکراینی‌ها بستگی دارد که شرایط (دستیابی به توافق صلح) را تعیین کنند. ما باید به اندازه کافی پیشرفت کنیم تا بتوانیم رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین را در یک مکان بنشانیم و به یک توافق نهایی که به این جنگ پایان دهد، برسیم. اکنون، برخی مفاهیم و ایده‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند که می‌دانیم اوکراینی‌ها می‌توانند در آن جلسه از آنها بسیار حمایت کنند.

«روبیو» گفت: ما فردا با متحدان اروپایی خود و با اوکراینی‌هایی که به اینجا می‌آیند، عمیق‌تر در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. ما در مورد همه این موارد بحث خواهیم کرد، زیرا در نهایت، باید زمینه‌هایی را پیدا کنیم که در آنها پیشرفت کنیم و سعی کنیم شکاف بین دو طرف را کاهش دهیم.

این مقام آمریکایی افزود: اما دلیلی وجود دارد که این جنگ ۳ سال و نیم ادامه داشته است، و آن این است که وقتی صحبت از مسائل بزرگ می‌شود، هنوز اختلافات بزرگی بین هر دو طرف وجود دارد. برای اینکه پایان جنگ فرا برسد، روسیه چیزهایی می‌خواهد که نمی‌تواند به دست آورد، و اوکراین هم چیزهایی می‌خواهد که قرار نیست به دست آورد. هر دو طرف باید برای رسیدن به میز مذاکره از چیزهایی دست بکشند. هیچ شرطی را نمی‌توان به اوکراین تحمیل کرد. آنها باید چیزهایی را بپذیرند، اما باید چیزهایی را هم به دست آورند.