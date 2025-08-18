به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در بدو ورود به واشنگتن به منظور دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش به همراه سران اروپایی، خواستار صلح پایدار شد.

زلنسکی به محض ورود به واشنگتن در آستانه این دیدار سرنوشت‌ساز، در شبکه مجازی نوشت: همه ما مشتاق پایان بخشیدن فوری و قابل اطمینان به این جنگ هستیم.

رئیس جمهور اوکراین قرار است به همراه جمعی از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اروپا با ترامپ دیدار و گفتگو کند. این دیدار درست بعد از ملاقات ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا انجام خواهد شد.