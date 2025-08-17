اسرائیل طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، امشب طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.

برآورد ارتش اشغالگر نشان می‌دهد اجرای کامل اشغال شهر غزه حدود چهار ماه به طول خواهد انجامید.

یک منبع آگاه به سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گفته است که دولت آمریکا خواستار آن شده که این کشور در جریان طرح اشغال غزه قرار گیرد.

طبق این گزارش، اسرائیل به میانجی‌ها اطلاع داده که در صورت بازنگشتن حماس به میز مذاکره، مرحله نخست اشغال غزه به‌زودی آغاز خواهد شد.

با این حال، مقامات اسرائیلی اعتراف کرده‌اند که این‌گونه تهدیدها حماس را به مذاکرات نزدیک نمی‌کند.

منابع صهیونیستی همچنین تأکید کرده‌اند که گزینه توافق جزئی با حماس همچنان از دستورکار کنار گذاشته نشده است.