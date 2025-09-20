آمریکا استخدام نیروی کار خارجی را گران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورور نیوز، دولت آمریکا اعلام کرد که قصد دارد از سال آینده شرکت‌ها را ملزم کند برای هر روادید کاری H-۱B سالانه ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کنند؛ تصمیمی که می‌تواند ضربه بزرگی به بخش فناوری وارد کند، بخشی که به‌شدت به نیروی کار متخصص از هند و چین وابسته است.

بر اساس اعلام این رسانه، دونالد ترامپ از زمان آغاز به کار در ژانویه، کارزار گسترده‌ای برای محدود کردن مهاجرت به راه انداخته که شامل تلاش‌هایی برای محدودسازی برخی اشکال مهاجرت قانونی نیز بوده است. تغییر در برنامه ویزای H-۱B، برجسته‌ترین اقدام دولت او برای بازنگری در روادید کار موقت به شمار می‌رود.

این اقدام، اعتراض شرکت‌های فناوری را برانگیخته است؛ شرکت‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری میلیون‌ها دلار به کارزار ترامپ کمک کرده بودند.

مایکروسافت و جی‌پی مورگان به کارکنان خود که روادید H-۱B دارند هشدار داده‌اند تا از سفر بین‌المللی خودداری کنند یا هرچه سریع‌تر به آمریکا بازگردند، زیرا ساختار جدید هزینه‌ها از نیمه‌شب امشب به وقت محلی اجرایی می‌شود.

برخی تحلیل گران هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند شرکت‌ها را وادار به انتقال بخش‌هایی از فعالیت‌های ارزشمند شان به خارج از آمریکا کند و موقعیت واشنگتن را در رقابت حیاتی با چین در حوزه هوش مصنوعی تضعیف کند.

در سیستم جاری، دریافت این روادید تنها مستلزم پرداخت هزینه‌ای اندک است و در صورت تأیید، مجموع هزینه‌ها به چند هزار دلار می‌رسد.

ترامپ در فرمان اجرایی دیروز خود اعلام کرد که شمار کارگران خارجی در حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM) در آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲ برابر شده و به حدود ۲.۵ میلیون نفر رسیده است؛ در حالی که کل اشتغال در این حوزه تنها ۴۴.۵ درصد رشد داشته است.