حماس: دشمن حملاتی به شرق و جنوب شهر غزه آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیهای اعلام کرد که از حدود یک هفته پیش، دشمن جنایتکار صهیونیستی، حملهای مداوم را به مناطق شرقی و جنوبی شهر غزه، به ویژه در محله «الزیتون» آغاز کرده است.
به گفته این جنبش در این حملات، جنگندهها، توپخانه و پهپادهای انتحاری به تخریب هدفمند این محله مسکونی دست زده که بخشی از جنگ وحشیانه نسلکشی و طرح جنایتکارانهای با هدف نابودی نوار غزه و تمام آثار و عوامل تداوم زندگی در این منطقه است.
در بیانیه حماس آمده است: جنایاتی که کابینه تروریستی نتانیاهو در نوار غزه مرتکب میشود، در مقابل دیدگان تمام جهان و با اصرار و اعلام قبلی اجرا میشود. سخنان مکرر نتانیاهو درباره حمله درسدن (مرکز ایالت زاکسن آلمان که در جنگ جهانی دوم، هدف تخریب گسترده نیروی هوایی آمریکا و انگلیس قرار گرفت)، که ترجمه عملی جنایات ارتش تروریستی او بر روی زمین از طریق بمباران مستمر، قتل عام، و کشتار و آواره کردن ساکنان جنوب غزه بوده، تأیید میکند که با فصل جدید و وحشیانهتری از نقض حقوق غیر نظامیان بیگناه و زیرساختها روبرو هستیم.
حماس بیان کرد: اگر نبود چراغ سبزی که دولت آمریکا به نتانیاهوی جنایتکار جنگی داده، جنایات اشغالگران صهیونیستی بیش از ۲۲ ماه ادامه نمی یافت و این دولت باید سیاستهای خود را که آن را به شریک واقعی در جنگی نسلکشی تبدیل کرده، بازنگری کند؛ جنگی که تاریخ عاملان آن را نخواهد بخشید.
این جنبش همچنین از جامعه بینالمللی، سازمان ملل و نهادهای آن و کشورهای عربی و اسلامی خواسته است که دست از سکوت بردارند و برای توقف جنایت اشغالگری فاشیستی که در شهر غزه و کل نوار غزه با هدف تحقق رویای «اسرائیل بزرگ» مرتکب میشود، اقدام کنند.
در پایان، حماس ملتهای عربی و اسلامی و ملتهای جهان آزاد را مورد خطاب قرار داد و از آنها خواست در دفاع از غزه به پا خیزند و با جنایات و قتل عامهای اشغالگران علیه غیر نظامیان بیگناه مخالفت کرده و به خیابانها و میادین بیایند و بیشترین فشار را برای توقف جنگ نسلکشی مداوم در این نوار اعمال کنند.
